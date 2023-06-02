الكونفدرالية الأفريقية: اتحاد العاصمة الجزائري على بعد 90 دقيقة من دخول التاريخ

ويسعى اتحاد العاصمة للفوز بلقب قاري وتلقى دفعة معنوية هامة قبل مباراة إياب النهائي بعدما حملت قائمة منتخب الجزائر بقيادة المدرب جمال بلماضي أربعة أسماء من النادي هم أسامة بن بوط وهيثم لويصف وزين الدين بلعيد وأيمن محيوص للدخول في معسكر الشهر الحالي لمواجهتي أوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 ولقاء تونس الودي في عنابة.

وأشاد مساعد المدرب فريد زميتي بقرار استدعاء أربعة لاعبين من صفوف اتحاد العاصمة للمنتخب الأول قائلا: "هذا تحفيز للجميع. كانت فرحتنا كبيرة وأتمنى أن يعطي هذا دفعة معنوية لهم وليثبتوا أحقيتهم بذلك والشكر كذلك للمدرب بلماضي الذي يثق في قدرتهم على تقديم الإضافة".

وعن الاستعداد لمواجهة يانغ أفريكانز قال لاعب الوسط أسامة شيتة: "أمامنا 90 دقيقة، لم نتوّج بعد، نستعد للمباراة على قدم وساق، نملك لاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة وسنعمل كل ما بوسعنا للتتويج بها".

ودخل الفريق الجزائري معسكرا مغلقا بمركز سيدي موسى بالعاصمة تحضيرا للقاء.

وأضاف شيتة: "صحيح عدنا بفوز من تنزانيا، لكن لحد الآن لم نحقق أي شيء، سنقاتل من أجل جمهورنا الذي نريد أن يقف معنا كما عودنا".

وقال المهاجم خالد بوسليو: "نعمل جاهدين على أن نكون أكثر جاهزية من مباراة الذهاب، رسالتي إلى الجماهير أن تكون معنا لتعّم الفرحة، هدف واحد وهو التتويج بالكأس".

وأضاف سفيان عطاف مهاجم اتحاد العاصمة السابق عن لقاء السبت، لرويترز: "أعتقد أن كل الظروف مواتية من أجل تتويج اتحاد العاصمة باللقب القاري الذي ينقص خزائن هذا النادي العريق خاصة أن نتيجة مباراة الذهاب تساعد كثيرا الفريق وتجعله يلعب بعيدا عن الضغط والتسرع".

وبشأن طريقة اللعب المتوقع أن ينتهجها المدرب بنشيخة في لقاء العودة قال عطاف: "المدرب عبد الحق بنشيخة سيسعى إلى الحذر مع لعب الهجمات المعاكسة من أجل محاولة مباغتة المنافس وتسجيل هدف مبكر يخلط به أوراق الفريق التنزاني ويجعله يتسرع.

"هذا هو أفضل سيناريو حسب رأيي، لأن اتحاد العاصمة حقق نتيجة رائعة في الذهاب خارج ملعبه وأصبح يانج أفريكانز مطالبا بالركض وراء النتيجة منذ البداية وهو ما يخدم مصلحة اتحاد العاصمة كثيرا".