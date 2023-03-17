الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزوراء ضد الشرطة في الدوري العراقي

يستضيف ملعب (الشعب) الدولي في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزوراء وضيفه الشرطة، في قمة مواجهات الجولة 21 من عمر الدوري العراقي.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة التي تجمع بين الزوراء والشرطة في الدوري العراقي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الشعب) الدولي الساعة 21:00 اليوم الجمعة بتوقيت العراق بصافرة الحكم زيد ثامر.

وتذاع المباراة عبر قناة الرابعة الرياضية والتي تبث مباريات الدوري العراقي.