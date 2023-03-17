الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الزوراء ضد الشرطة في الدوري العراقي
يستضيف ملعب (الشعب) الدولي في العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الجمعة، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الزوراء وضيفه الشرطة، في قمة مواجهات الجولة 21 من عمر الدوري العراقي.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح المواجهة التي تجمع بين الزوراء والشرطة في الدوري العراقي.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (الشعب) الدولي الساعة 21:00 اليوم الجمعة بتوقيت العراق بصافرة الحكم زيد ثامر.
وتذاع المباراة عبر قناة الرابعة الرياضية والتي تبث مباريات الدوري العراقي.
ترتيب الفريقين
يحتل الزوراء المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وحقق الفريق 10 انتصارات وتعادل 7 مرات وتلقى 3 خسائر.
وسجل الزوراء 28 هدفا واستقبل 17 هدفا، ويقود الفريق المدير الفني أيوب أوديشو.
ويحتل الشرطة، حامل اللقب، صدارة الترتيب برصيد 42 نقطة، وحقق الفريق 12 فوزاً وتعادل 6 مرات وتلقى خسارتين.
وسجل الشرطة 35 هدفا، وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري، واستقبل 17 هدفا، ويقود الفريق المدير الفني المصري مؤمن سليمان.
وانتهت آخر مواجهة لديربي العاصمة بين الزوراء والشرطة بفوز الأخير بنتيجة 2-1 يوم 15 أكتوبر الماضي.
وفاز الشرطة في آخر 3 لقاءات ضد الزوراء الذي لم يحقق الانتصار منذ فوزه بنتيجة 2-0 يوم 10 يونيو 2021.
أسلحة الزوراء
يخوض الزوراء مواجهة الديربي باحثا عن تحقيق الفوز للعودة بقوة لدائرة المنافسة على اللقب، خاصة في ظل اشتعال الصراع بين الشرطة والقوة الجوية.
واستعاد الزوراء نغمة الفوز بالدوري بتغلبه على الصناعة بنتيجة 2-0، بعدما تعادل الفريق قبلها في 4 جولات.
ويعتمد أيوب أوديشو، مدرب الزوراء، على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جلال حسن، وأمامه المدافع الحسن حويبيب ومصطفى محمد وميثم جبار ومحمد أبوحشيش في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سعد الأمير وإبراهيم سعادة ولؤي العاني، وعلى الأطراف حسن عبدالكريم ومراد محمد صباح والمهاجم علاء عباس.
أوراق الشرطة
يخوض الشرطة المواجهة باحثا عن تأكيد تفوقه في لقاء الديربي وتعزيز الصدارة، خاصة أن الفريق لم يعرف طعم الهزيمة منذ يوم 5 ديسمبر الماضي أمام القوة الجوية.
ويعتمد مؤمن سليمان مدرب الشرطة على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد باسل، وأمامه مصطفى ناظم ومناف يونس وكرار عامر وأحمد يحيى وفيصل جاسم في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط إدريسا نيانغ وفهد اليوسف ومحمود المواس ومحمد داوود، مع المهاجم علاء عيد الزهرة.
وقال صالح سدير نجم منتخب العراق الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون قوية وصعبة بين الفريقين وخارج التوقعات، ورغم تفوق الشرطة في ترتيب الدوري إلا أن الزوراء استعاد نغمة الانتصارات.
وأكد أن الزوراء لديه عناصر خبرة ترشحه للفوز على حساب الشرطة، كما أن الشرطة يسعى لتحقيق الفوز لتعزيز الصدارة.