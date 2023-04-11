ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على العين (فيديو)

حقق النادي الأهلي السعودي فوزا دراميا على العين في الجولة الـ28 من دوري يلو السعودي، اليوم الإثنين.

وسجل ماركوس أمارال الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 90 من ضربة رأس.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 58 نقطة من 27 مباراة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو.