ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على العين (فيديو)
الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 58 نقطة من 27 مباراة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو
حقق النادي الأهلي السعودي فوزا دراميا على العين في الجولة الـ28 من دوري يلو السعودي، اليوم الإثنين.
وسجل ماركوس أمارال الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 90 من ضربة رأس.
ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 58 نقطة من 27 مباراة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو.
وفاز الأهلي 17 مرة وتعادل 7 مرات وخسر 3 مرات.
ويتقدم الأهلي بنقطتين على الأخدود و3 نقاط على الحزم.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولات الثلاث المقبلة مع الفيصلي والساحل وهجر.