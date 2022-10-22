لوكاكو يهاجم صحيفة "ذا صن" بعد نشرها صورة ومعلومات خاطئة عنه

انتقد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان صحيفة "ذا صن" البريطانية وهدد باتخاذ إجراءات قانونية بعد أن نشروا صورة له وهو يدخن لكنه لم يكون مهاجم تشيلسي ومانشستر يونايتد السابقز

كان اللاعب الدولي البلجيكي غاضبًا على حد سواء بشأن قضية الهوية الخاطئة من الصحيفة البريطانية ، التي أشارت إلى أنه كان ينفث سيجارة إلكترونية أثناء سيره في ميلانو.

وكتب لوكاكو على حسابه في إنستغرام: "أنتم تعبثون مع الرجل الخطأ. استمروا في اللعب ... سيتصل بكم فريقي قريبًا جدًا. أنتم يا رفاق **** لنشر صورة ليست لي ونشر معلومات خاطئة".

وأزالت الصحيفة البريطانية الشعبية التغريدة المسيئة - ولكن ليس القصة الموجودة على الموقع - وأصدرت اعتذارًا عن "الخطأ".