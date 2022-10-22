لوكاكو يهاجم صحيفة "ذا صن" بعد نشرها صورة ومعلومات خاطئة عنه
انتقد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان صحيفة "ذا صن" البريطانية وهدد باتخاذ إجراءات قانونية بعد أن نشروا صورة له وهو يدخن لكنه لم يكون مهاجم تشيلسي ومانشستر يونايتد السابقز
كان اللاعب الدولي البلجيكي غاضبًا على حد سواء بشأن قضية الهوية الخاطئة من الصحيفة البريطانية ، التي أشارت إلى أنه كان ينفث سيجارة إلكترونية أثناء سيره في ميلانو.
وكتب لوكاكو على حسابه في إنستغرام: "أنتم تعبثون مع الرجل الخطأ. استمروا في اللعب ... سيتصل بكم فريقي قريبًا جدًا. أنتم يا رفاق **** لنشر صورة ليست لي ونشر معلومات خاطئة".
وأزالت الصحيفة البريطانية الشعبية التغريدة المسيئة - ولكن ليس القصة الموجودة على الموقع - وأصدرت اعتذارًا عن "الخطأ".
ويلعب لوكاكو في إنتر ميلان على سبيل الإعارة من تشيلسي، وهناك تقارير قوية تفيد بأن إنتر سيجدد هذه الاتفاقية لموسم آخر ، ثم يقدم عرضًا لشرائه في صيف 2024.
وابتعد المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا عن الملاعب لمدة شهرين بسبب مشكلة عضلية ولن يكون لائقًا لمباراة الدوري الإيطالي هذا الأسبوع ضد فيورنتينا.
وقال سيموني إنزاغي المدير الفني لإنتر ميلان إن لوكاكو لن يلحق بمواجهة فيورنتينا يوم السبت لعدم اكتمال جاهزيته.
وغاب لوكاكو عن الملاعب بسبب إصابة في الفخذ منذ أغسطس/ آب الماضي، وهو على وشك العودة للمشاركة، لكن اللاعب الدولي البلجيكي لن يلحق برحلة الفريق لمدينة فلورنسا لمواجهة فيورنتينا.
وقال إنزاغي لقناة ناديه "لوكاكو تدرب لبعض الوقت ضمن المجموعة لمدة يومين، وبدا من الواضح مدى حاجته لاستعادة لياقة المباريات، لكنه متحمس للغاية. أخيرا، وبعد فترة طويلة من التعافي من هذه الإصابة، فإنه لن يكون معنا ونأمل أن يكون مشاركا يوم الأربعاء (أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا). أراه يعمل وأشعر بالثقة".
وانتقل لوكاكو من إنتر ميلان إلى تشيلسي الصيف الماضي مقابل 113 مليون يورو ثم أعاده مرة أخرى على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو.
ويتبقى لإنتر خمس مباريات في الدوري الإيطالي، إلى جانب مباراتين في دوري أبطال أوروبا من بينهما مواجهة خارج ملعبه أمام بايرن ميونخ، وذلك قبل انطلاق كأس العالم في قطر يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.