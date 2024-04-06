عصام الشوالي يضع محمد الشناوي في مأزق
أكد المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورت" عصام الشوالي أن الحارس الحالي للنادي الأهلي المصري مصطفى شوبير جدير بأن يواصل حراسة عرين النادي، حتى مع عودة الحارس الأول وقائد الفريق محمد الشناوي من الإصابة.
وفي أثناء تعليقه على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت، أشاد المعلق التونسي بتصديات شوبير وإنقاذه مرمى الأهلي من أهداف محققة، خصوصا في الشوط الأول، قائلا: "يجب أن يبقى مصطفى شوبير في حراسة المرمى لنهاية الموسم حتى مع عودة الشناوي"، وتابع خلال نقل المباراة: "يا شوبير أنت رائع وعالمي".
جاء كلام الشوالي وإشادته بحارس الأهلي لينضم إلى حملات التشجيع التي تلقاها شوبير من الجماهير الأهلاوية عقب المستوى الذي قدمه في المباريات الماضية، بعد أن أتاح له المدرب السويسري مارسيل كولر الفرصة في غياب الشناوي المصاب منذ ديسبمر 2023، في مناسبة أولى ثم خلال مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار في مناسبة ثانية.
ولعب مصطفى شوبير، نجل الحارس الشهير أحمد شوبير، بعض المباريات في تشكيلة الأهلي أواخر العام 2023، لكنه ظل بديلا في أغلب الأحيان لمحمد الشناوي، قبل أن يظهر في مباراة الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، عندما دخل بديلا، قبل أن يشارك بانتظام في كل مباريات فريق القلعة الحمراء.