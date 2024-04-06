عصام الشوالي يضع محمد الشناوي في مأزق

أكد المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورت" عصام الشوالي أن الحارس الحالي للنادي الأهلي المصري مصطفى شوبير جدير بأن يواصل حراسة عرين النادي، حتى مع عودة الحارس الأول وقائد الفريق محمد الشناوي من الإصابة.

وفي أثناء تعليقه على مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، السبت، أشاد المعلق التونسي بتصديات شوبير وإنقاذه مرمى الأهلي من أهداف محققة، خصوصا في الشوط الأول، قائلا: "يجب أن يبقى مصطفى شوبير في حراسة المرمى لنهاية الموسم حتى مع عودة الشناوي"، وتابع خلال نقل المباراة: "يا شوبير أنت رائع وعالمي".