منير مهند محمدي حارس الوحدة يتسبب في هدف ضد فريقه أمام التعاون (فيديو)

وفي الدقيقة الأولى فشل محمدي في استلام كرة زميله لتمر من بين قديمه، وتهدي نادي التعاون أول أهداف المباراة.

وتستكمل بطولة كأس خادم الحرمين منافسات دور الـ16، اليوم الثلاثاء، إذ تُقام 5 مباريات، أبرزها لقاء النصر أمام الاتفاق، والوحدة أمام التعاون.

ويسعى كلا الفريقين للمضي قدماً في هذه البطولة وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.