منير مهند محمدي حارس الوحدة يتسبب في هدف ضد فريقه أمام التعاون (فيديو)
تسبب منير مهند محمدي حارس نادي الوحدة السعودي في تلقي فريقه هدفًا، أمام التعاون، خلال مباراة الفريقين في منافسات دور الـ16 لبطولة بطولة كأس خادم الحرمين.
يسعى كلا الفريقين للمضي قدماً في هذه البطولة وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.
وفي الدقيقة الأولى فشل محمدي في استلام كرة زميله لتمر من بين قديمه، وتهدي نادي التعاون أول أهداف المباراة.
وتستكمل بطولة كأس خادم الحرمين منافسات دور الـ16، اليوم الثلاثاء، إذ تُقام 5 مباريات، أبرزها لقاء النصر أمام الاتفاق، والوحدة أمام التعاون.
ويسعى كلا الفريقين للمضي قدماً في هذه البطولة وحجز بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.