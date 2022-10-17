كيليان مبابي: لم أطلب مغادرة باريس سان جيرمان

أعلن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أنه "لم يطلب قط مغادرة النادي، في فترة الانتقالات الشتوية على الرغم من التقارير التي تفيد بأنه يعتزم الانتقال في أقرب وقت ممكن.

وقال مبابي بعد فوز باريس سان جيرمان 1-0 على مرسيليا: "أنا سعيد للغاية. لم أطلب المغادرة في يناير".

وأصر مبابي على أنه لم يكن "متورطا بشكل مباشر أو غير مباشر" في الشائعات حول مستقبله التي انتشرت هذا الأسبوع.

هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها نجم منتخب فرنسا علنًا منذ ظهور تقارير عن رغبته في الرحيل لأول مرة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد بنفيكا.

وتناقلت وسائل الإعلام الفرنسية هذه الشائعات في وقت لاحق.

وأوضح مبابي: "لم أفهم لماذا ظهرت القصة في يوم المباراة. لقد صدمت مثل الجميع".

وفاز باريس سان جيرمان 1-صفر على غريمه أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد في أول انتصاراته في أربع مباريات في كل المسابقات.

وهز نيمار الشباك قبل نهاية الشوط الأول، ليرفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 29 نقطة من 11 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن لوريان ثاني الترتيب.