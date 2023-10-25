الأهلي القطري يفسر لقطة مغادرة دراكسلر الملعب التي أثارت جدلا (فيديو)

وقبل 4 دقائق من نهاية مباراة الأهلي وقطر، قرر دراكسلر مغادرة الملعب، والتوجه لغرف تغيير الملابس، قبل صافرة النهاية.

وكانت النتيجة تشير لتأخر الأهلي بنتيجة 2-4، عندما قرر دراكسلر الخروج.

وأصدر النادي الأهلي القطري بيانا عبر موقعه الرسمي؛ ردًا على هذا التصرف، قال فيه: "توضح إدارة النادي الأهلي أن محترف الفريق الألماني جوليان دراكسلر غادر أرض الملعب في مباراة الفريق أمام نادي قطر في الجولة السادسة من الدوري القطري، بسبب الإصابة، وبعد إبلاغ المدرب وطبيب الفريق بشعوره بآلام عضلية لن تسمح له بإكمال المباراة، والتي لم يتبق لها سوى دقائق معدودة، حيث خرج اللاعب في الدقيقة 87".