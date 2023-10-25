الأهلي القطري يفسر لقطة مغادرة دراكسلر الملعب التي أثارت جدلا (فيديو)
فسّر النادي الأهلي القطري تصرف لاعبه الألماني يوليان دراكسلر، خلال مباراة الأهلي وقطر، ضمن منافسات الدوري القطري، بعد مغادرة الملعب دون سبب.
وقبل 4 دقائق من نهاية مباراة الأهلي وقطر، قرر دراكسلر مغادرة الملعب، والتوجه لغرف تغيير الملابس، قبل صافرة النهاية.
وكانت النتيجة تشير لتأخر الأهلي بنتيجة 2-4، عندما قرر دراكسلر الخروج.
وأصدر النادي الأهلي القطري بيانا عبر موقعه الرسمي؛ ردًا على هذا التصرف، قال فيه: "توضح إدارة النادي الأهلي أن محترف الفريق الألماني جوليان دراكسلر غادر أرض الملعب في مباراة الفريق أمام نادي قطر في الجولة السادسة من الدوري القطري، بسبب الإصابة، وبعد إبلاغ المدرب وطبيب الفريق بشعوره بآلام عضلية لن تسمح له بإكمال المباراة، والتي لم يتبق لها سوى دقائق معدودة، حيث خرج اللاعب في الدقيقة 87".
وأضاف النادي القطري في بيانه: "توضح إدارة النادي بأن اللاعب كان يعاني من آلام عضلية، الأمر الذي جعل المدرب يبقيه على مقاعد البدلاء، ولم يبدأ به المباراة ضمن التشكيلة الأساسية؛ وذلك حرصا على سلامته، وتمت مشاركته في الشوط الثاني، وقدم أداء جيدا وسجل هدفي الفريق في المباراة، غير أن شعوره بالإصابة جعله يغادر أرض الملعب، وكان الفريق وقتها قد أكمل تبديلاته".
وأكدت إدارة النادي أن دراكسلر يعد واحدا من أكثر اللاعبين التزاما واحترافية في التعامل مع الجهاز الفني والإدارة وزملائه اللاعبين، قائلة: "تنفي إدارة النادي ما أثير عن تذمر اللاعب أو خروجه دون استئذان، كما أثير في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المتابعين".
وشددت إدارة النادي الأهلي على مبدأ الاحترافية الكاملة والالتزام في صفوف فريق كرة القدم، وناشدت بضرورة توخي الدقة في التناول الإعلامي لمثل هذه المواقف.
يذكر أن دراكسلر تعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أظهرت لقطات الفيديو خروجه من الملعب والمباراة لا تزال جارية، دون أن يتم تغييره، ليتوجه مباشرة لغرف خلع الملابس.
وخسر الأهلي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ودخل دراكسلر كبديل في الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين، لكنهما لم يجنبا الفريق الخسارة الخامسة هذا الموسم.