الشرينغيتو: برشلونة طرح اسما ليحل محل تشافي
كشف جوتا جوردي أحد ضيوف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني أن إدارة نادي برشلونة وضعت اسما ليحل محل المدير الفني ،تشافي هرنانديز، بعد وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا وتأهله للدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي.
ومنحت أهداف ساديو ماني وإيريك مكسيم تشوبو-موتينغ وبنغامين بافارد الفوز لبايرن ميونخ 3-صفر على مضيفه برشلونة الذي ودع بالفعل دوري أبطال أوروبا بعد فوز إنتر ميلان الإيطالي 4-صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في ميلانو.
وأشار برنامج "الشرينغيتو" الإسباني إلى أن إدارة النادي الكتالوني وضعت اسما بديلا للمدرب الحالي تشافي.
واتفق الصحفي الإسباني روبين أوريا مع خبر الشيرينغيتو إذ أكد أن وضع تشافي في خطر أكثر مما يعتقد الكثيرون.
وأشار إلى أنه في مباراة إنتر ميلان طلب مجلس الإدارة من تشافي أن يترك منصبه.
كان خوان لابورتا رئيس برشلونة أعلن أن ثقة النادي في المدرب الإسباني الشاب لم تهتز بعد التعادل أمام إنتر والخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
وانتزع العملاق البافاري صدارة المجموعة الثالثة في دور المجموعات قبل خوض الجولة السادسة والأخيرة أمام إنتر ميلان في ميونخ.
ويتصدر بايرن المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة متقدما بخمس نقاط على إنتر ميلان الذي بلغ أيضا مرحلة خروج المغلوب بفوزه على ضيفه التشيكي؛ ما أطاح ببرشلونة من دور المجموعات للعام الثاني على التوالي.
وكان برشلونة ينتظر نتيجة مباراة إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن، إذ احتاج الفريق التشيكي للتعادل على الأقل على ملعب جوزيبي مياتزا، لكنه خسر برباعية نظيفة.
ولم يعد أمام فريق تشافي خيارات للاستمرار في دوري أبطال أوروبا وسيلعب الدوري الأوروبي مرة أخرى للموسم الثاني على التوالي، كما حدث في موسم 2021/2022.
وآخر مرة قبل الموسم الماضي التي يودع فيها برشلونة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات كانت في موسم 2000/2001 عندما كان تشارلي ريكساش مديرا فنيا للفريق ليخوض الفريق حينذاك ما يسمى بكأس الكؤوس الأوروبية.
وخلال 32 عاما خاض برشلونة ستة نهائيات لدوري أبطال أوروبا، وفاز بخمسة ألقاب (1991/1992، 2005/2006، 2008/2009، 2010/2011 و2014/2015) وخسر فقط نسخة 1993/1994.
ووصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في سبعة مواسم وربع النهائي في سبعة مواسم.