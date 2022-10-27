الشرينغيتو: برشلونة طرح اسما ليحل محل تشافي

كشف جوتا جوردي أحد ضيوف برنامج "الشرينغيتو" الإسباني أن إدارة نادي برشلونة وضعت اسما ليحل محل المدير الفني ،تشافي هرنانديز، بعد وداع الفريق لدوري أبطال أوروبا وتأهله للدوري الأوروبي للمرة الثانية على التوالي.

ومنحت أهداف ساديو ماني وإيريك مكسيم تشوبو-موتينغ وبنغامين بافارد الفوز لبايرن ميونخ 3-صفر على مضيفه برشلونة الذي ودع بالفعل دوري أبطال أوروبا بعد فوز إنتر ميلان الإيطالي 4-صفر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في ميلانو.

وأشار برنامج "الشرينغيتو" الإسباني إلى أن إدارة النادي الكتالوني وضعت اسما بديلا للمدرب الحالي تشافي.

واتفق الصحفي الإسباني روبين أوريا مع خبر الشيرينغيتو إذ أكد أن وضع تشافي في خطر أكثر مما يعتقد الكثيرون.

وأشار إلى أنه في مباراة إنتر ميلان طلب مجلس الإدارة من تشافي أن يترك منصبه.

كان خوان لابورتا رئيس برشلونة أعلن أن ثقة النادي في المدرب الإسباني الشاب لم تهتز بعد التعادل أمام إنتر والخسارة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.