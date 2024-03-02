سيمبا يسحق غالاكسي ليطيح بالوداد من دوري أبطال أفريقيا

تأهل سيمبا التنزاني لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بفوزه 6-صفر على غوانينغ غالاكسي البوتسواني، بينما ودع الوداد المغربي البطولة رغم فوزه 1-صفر على أسيك في ختام مباريات دور المجموعات، اليوم السبت.

ورغم الخسارة، تأهل أسيك متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يحتل سيمبا المركز الثاني برصيد تسع نقاط ليتأهل بفارق الأهداف متفوقا على الوداد صاحب نفس النقاط، فيما يتذيل غالاكسي المجموعة بأربع نقاط.

وكان الوداد بحاجة للفوز مع تعثر سيمبا سواء بالتعادل أو الخسارة للتأهل لدور الثمانية، لكن الفريق التنزاني لم يفوت الفرصة ليسحق منافسه.

افتتح سعيدي نتيبازونكيزا التسجيل لسيمبا بعد مرور سبع دقائق، ثم ضاعف باعمر جوبا النتيجة في الدقيقة 14، قبل أن يسجل كيبو دينيس الهدف الثالث في الدقيقة 22.

وسجل كلاتوس شاما الهدف الرابع لسيمبا في الدقيقة 76، ثم أضاف لاداكي شاسامبي الهدف الخامس في الدقيقة 86، قبل أن يكمل فابريس نجوما السداسية في الدقيقة 89.