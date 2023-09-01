رسميا.. مانشستر سيتي يضم ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون

وأضاف: "لقد تعلمت الكثير خلال موسمي في وولفرهامبتون وأنا متحمس لمواصلة التحسن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي البطولة التي تخرج أفضل ما لدي".

وقال جاري أونيل مدرب وولفرهامبتون واندرارز إن نونيز كان غائبا عن التدريبات مع الفريق، بعد أن رفض وولفرهامبتون عرض سيتي المبدئي بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد وولفرهامبتون مع نونيز المولود في البرازيل في أغسطس آب الماضي مقابل رسوم انتقال قياسية للنادي بلغت 45 مليون يورو (48.83 مليون دولار) من سبورتينغ لشبونة بعقد مدته خمس سنوات.

ولعب نونيز 11 مباراة مع منتخب البرتغال، بعد أن رفض الانضمام لمنتخب بلده الأصلي البرازيل.

وقد سجل هدفا دوليا واحدا في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم ضد تركيا وتم ضمه إلى تشكيلة بلاده في كأس العالم في قطر العام الماضي.

وشارك لاعب الوسط في 34 مباراة بالدوري الممتاز مع وولفرهامبتون الموسم الماضي، وبدأ أول مباراتين في الدوري هذا الموسم. وطُرد خلال الهزيمة 4-1 أمام برايتون.