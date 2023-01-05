رسميًا.. البرتغالي جايمي باتشيكو مدربًا جديدًا لبيراميدز
أعلن نادي بيراميدز، اليوم الخميس، التعاقد مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التجديد لموسم آخر.
وقال بيراميدز في بيان رسمي إنه تم التعاقد مع باتشيكو صاحب الـ64 عامًا لقيادة الفريق خلفًا للمدرب اليوناني تاكيس جونياس الذي تمت إقالته بشكل رسمي.
وخسر بيراميدز أمام الأهلي 0/3 في الجولة الـ11 من الدوري المصري، ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول الدوري.
ويقود باتشيكو تدريبات بيراميدز استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، بعد غدٍ السبت، في الجولة الثانية عشرة للدوري المصري.
ويضم الجهاز المعاون للبرتغالي باتشيكو، مدرب حراس مرمى ومعدًا بدنيًا من البرتغال، بينما يستمر الثنائي محمود فتح الله في منصب المدرب العام، وأحمد سامي كمدرب مساعد.
وسبق أن خاض باتشيكو قيادة الزمالك مرتين الأولى، موسم 2014/2015، والثانية موسم 2019/2020، وقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقاد باتشيكو ريال مايوركا، وحقق لقب الدوري البرتغالي مع بوافيستا بخلاف قيادته فيتوريا غيماريتش وبيلينينسي، كما قاد الشباب السعودي مرتين من قبل.