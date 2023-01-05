رسميًا.. البرتغالي جايمي باتشيكو مدربًا جديدًا لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز، اليوم الخميس، التعاقد مع المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التجديد لموسم آخر.

وقال بيراميدز في بيان رسمي إنه تم التعاقد مع باتشيكو صاحب الـ64 عامًا لقيادة الفريق خلفًا للمدرب اليوناني تاكيس جونياس الذي تمت إقالته بشكل رسمي.