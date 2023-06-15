كايو كانيدو يعود إلى الوصل بعد 4 سنوات مع العين
كايو يسعى لعودة أمجاده مع الوصل
عاد كايو كانيدو إلى نادي الوصل مرة أخرى بشكل رسمي، بعد 4 مواسم قضاها مع نادي العين.
كايو حقق نجاحاً لافتاً مع الوصل الذي انضم إليه في 2014، وسجل 78 هدفاً في المسابقات كافة.
وأمس الأول الثلاثاء، ودع نادي العين الإماراتي لاعبه كايو كانيدو بعد 4 مواسم قضاها في صفوف الفريق قادمًا من نادي الوصل في يونيو عام 2019.
وأصدر نادي الوصل بيانًا مقتضبا أعلن من خلاله عودة جناحه السابق بشكل رسمي إلى صفوف "الإمبراطور" مرة أخرى.
وقال "الإمبراطور" في بيانه: "الوصل يتعاقد رسمياً مع اللاعب الدولي كايو كانيدو.. مرحباً بك مجدداً في زعبيل".
وكان كايو (32 عاماً) حقق نجاحاً لافتاً مع الوصل الذي انضم إليه في 2014، وسجل 78 هدفاً في المسابقات كافة مع الوصل.
وشارك كايو في 99 مباراة مع العين سجل خلالها 32 هدفاً، وتوّج مع الفريق ببطولتي دوري أدنوك وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.