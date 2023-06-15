كايو كانيدو يعود إلى الوصل بعد 4 سنوات مع العين

وأمس الأول الثلاثاء، ودع نادي العين الإماراتي لاعبه كايو كانيدو بعد 4 مواسم قضاها في صفوف الفريق قادمًا من نادي الوصل في يونيو عام 2019.

وأصدر نادي الوصل بيانًا مقتضبا أعلن من خلاله عودة جناحه السابق بشكل رسمي إلى صفوف "الإمبراطور" مرة أخرى.

وقال "الإمبراطور" في بيانه: "الوصل يتعاقد رسمياً مع اللاعب الدولي كايو كانيدو.. مرحباً بك مجدداً في زعبيل".