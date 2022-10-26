صالح الشهري يقود السعودية للتعادل مع ألبانيا وديًا

تعادل المنتخب السعودي مع منتخب ألبانيا إيجابيًا بنتيجة (1 -1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد آل نهيان في دولة الإمارات.

وسجل "صالح الشهري" هدف المنتخب السعودي الوحيد من ضربة الجزاء، في ثاني وديات "الأخضر" بمدينة أبوظبي.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن المدير الفني "هيرفي رينارد" دخل اللقاء بتشكيلتين مختلفتين، حيث لعبت المجموعة الأولى (60) دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية (30) دقيقة الأخيرة من المباراة.

وجاءت التشكيلة مختلفة عن التي بدأ بها في المباراة الودية الماضية.

ويقيم المنتخب السعودي معسكرًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وتعد مواجهة" الأخضر" أمام منتخب ألبانيا ثاني ودياته في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر ثلاث مواجهات قادمة أمام منتخبات هندوراس، آيسلندا، بنما.

وحقق المنتخب السعودي فوزًا مهمًا على مقدونيا الشمالية بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء السبت الماضي على استاد مدينة زايد الرياضية.

وتخوض السعودية مباريات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة الصعبة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.