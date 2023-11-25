ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يدك شباك موناكو بخماسية

وتناوب على خماسية النادي الباريسي كل من البرتغالي غونسالو راموس وكيليان مبابي (من ركلة جزاء)، عثمان ديمبيلي، البرتغالي فيتينيا، وراندال كولو مواني.

تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 18 عندما استغل جونزالو راموس ارتداد الكرة من فيليب كون حارس مرمى موناكو قبل أن يستغل تاكومي مينامينو خطأ ارتكبه جيانلويجي دوناروما ليدرك التعادل بعد أربع دقائق.

ووضع كيليان مبابي فريقه في المقدمة من جديد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء ليثبت أقدامه في صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.

وأحرز عثمان ديمبلي هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 70 قبل أن يزيد زميله فيتينا غلة سان جيرمان من الأهداف من تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء بعدها بدقيقتين.

وقلص فورلاين بالوجون الفارق لصالح الفريق الضيف مستغلا تمريرة بينية متقنة من مينامينو في الدقيقة 75 لكن راندال كولو مواني سجل الهدف الخامس في الوقت المحتسب بدل الضائع.