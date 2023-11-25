ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يدك شباك موناكو بخماسية
عزز نادي باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي في كرة القدم، بفوز كبير على ضيفه موناكو 5-2، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة للبطولة.
وتناوب على خماسية النادي الباريسي كل من البرتغالي غونسالو راموس وكيليان مبابي (من ركلة جزاء)، عثمان ديمبيلي، البرتغالي فيتينيا، وراندال كولو مواني.
تقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة 18 عندما استغل جونزالو راموس ارتداد الكرة من فيليب كون حارس مرمى موناكو قبل أن يستغل تاكومي مينامينو خطأ ارتكبه جيانلويجي دوناروما ليدرك التعادل بعد أربع دقائق.
ووضع كيليان مبابي فريقه في المقدمة من جديد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء ليثبت أقدامه في صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.
وأحرز عثمان ديمبلي هدفه الأول هذا الموسم في الدقيقة 70 قبل أن يزيد زميله فيتينا غلة سان جيرمان من الأهداف من تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء بعدها بدقيقتين.
وقلص فورلاين بالوجون الفارق لصالح الفريق الضيف مستغلا تمريرة بينية متقنة من مينامينو في الدقيقة 75 لكن راندال كولو مواني سجل الهدف الخامس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ويستضيف باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء المقبل منافسه الإنجليزي نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.
وبهذا الانتصار، رفع سان جيرمان رصيده في صدارة الدوري الفرنسي إلى 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه نيس الذي يستضيف تولوز الأحد.
أمام موناكو هبط إلى المركز الثالث بعد توقف رصيده عند 24 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الفرنسي: