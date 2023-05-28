فرحة لاعبي هايدنهايم
فرحة لاعبي هايدنهايم

سيناريو درامي يصعد بفريق هايدنهايم للدوري الألماني على حساب هامبورغ (شاهد)

دقائق مجنونة قلبت حسابات التأهل للدوري الألماني
إرم نيوز

صعد فريق هايدنهايم الأول لكرة القدم، إلى الدوري الألماني "بوندسليغا" في سيناريو درامي، على غرار ما حدث أمس بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند.

سيخوض هامبورغ الثالث مباراة الملحق من ذهاب وإياب مع صاحب المركز السادس عشر في الدوري الألماني.

وخطف فريق هايدنهايم بطاقة التأهل على حساب هامبورغ أحد أعرق الأندية، بعدما تقدم إلى المركز الثاني بفوز جنوني على حساب يان ريجينسبورغ 3-2، بهدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع ضمن منافسات الدرجة الثانية، الأحد.

واعتقد هامبورغ أنه حسم العودة إلى الدرجة الأولى قبل دقائق فقط من نهاية مباراته أمام ساندهاوزن الذي فاز بها 1-0، حين كان هايدنهايم متأخرًا 1-2، إلا انّ هدفين في الوقت بدل الضائع حسما حصول الأخير على بطاقة الصعود المباشرة بحلوله ثانيا.

بينما سيخوض هامبورغ الثالث مباراة الملحق من ذهاب وإياب مع صاحب المركز السادس عشر في الدوري الألماني.

ويغيب العملاق هامبورغ عن منافسات الدرجة الأولى منذ 5 سنوات، وسيخوض مواجهة الملحق للعام الثاني تواليًا، هذه المرة بمواجهة شتوتغارت الذي احتل المركز الثالث ما قبل الأخير.

أما هايندهايم فسيحتفل بصعوده للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الأضواء ليرافق دارمشتات الذي سبق أن تأهل قبل أسبوع.

الدوري الألماني
هامبورغ

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