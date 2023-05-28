سيناريو درامي يصعد بفريق هايدنهايم للدوري الألماني على حساب هامبورغ (شاهد)

وخطف فريق هايدنهايم بطاقة التأهل على حساب هامبورغ أحد أعرق الأندية، بعدما تقدم إلى المركز الثاني بفوز جنوني على حساب يان ريجينسبورغ 3-2، بهدفين قاتلين في الوقت بدل الضائع ضمن منافسات الدرجة الثانية، الأحد.

واعتقد هامبورغ أنه حسم العودة إلى الدرجة الأولى قبل دقائق فقط من نهاية مباراته أمام ساندهاوزن الذي فاز بها 1-0، حين كان هايدنهايم متأخرًا 1-2، إلا انّ هدفين في الوقت بدل الضائع حسما حصول الأخير على بطاقة الصعود المباشرة بحلوله ثانيا.