ترتيب الدوري الإسباني: رايو فايكانو يعطل أتلتيكو مدريد.. وإشبيلية يتعادل مع فالنسيا

فرض رايو فايكانو التعادل 1-1 على أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء بعد أن سجل رادامل فالكاو هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد فريقه السابق من ركلة جزاء.

وأثمر ضغط أتلتيكو الشديد عن الهدف الافتتاحي في الدقيقة 20 عندما لعب أنطوان غريزمان الكرة بين مدافعي رايو لتصل إلى ألفارو موراتا في منطقة الجزاء ليسجل اللاعب الإسباني هدفه الخامس هذا الموسم.

وكان فالكاو في كثير من الأحيان محور هجوم الفريق الزائر لكن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما لم يحصل على فرص واضحة للتسجيل بينما اقترب سيرجيو كاميو المعار من أتلتيكو من التسجيل في مرمى ناديه الأصلي بتسديدة حادت عن المرمى.

لكن رايو فايكانو حصل على قبلة الحياة في الدقيقة 90 عندما منحه الحكم ركلة جزاء بعد لمسة يد على خوسيه خيمينيز بعد مراجعة سريعة لحكم الفيديو المساعد.

وانبرى فالكاو، الذي سجل 70 هدفا مع أتلتيكو بين 2011 و2013 ليسجل ركلة الجزاء بكل ثقة. ورغم أن المهاجم الكولومبي رفض الاحتفال أطلق رفاقه العنان لفرحتهم بعد الخروج بنقطة ثمينة من ملعب متروبوليتانو.

وتركت النتيجة أتلتيكو في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة وخمس نقاط وراء ريال مدريد المتصدر وكلاهما لديه مباراة مؤجلة بينما استمر رايو فايكانو في المركز العاشر.

تعادل إشبيلية وفالنسيا

وفي نفس الجولة حسم التعادل الإيجابي 1-1، لقاء إشبيلية وفالنسيا.

تقدم فالنسيا عن إدينسون كافاني في الدقيقة السادسة، وتعادل إشبيلية عن طريق إيريك لاميلا في الدقيقة 86.

ورفع فالنسيا رصيده بعد هذا التعادل إلى 15 نقطة في المركز الثامن.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 10 نقاط في المركز 11.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: