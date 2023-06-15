ميسي يحقق رقما جديدا ويقود الأرجنتين للفوز على أستراليا

وسجل ليونيل ميسي أسرع أهدافه في مسيرته الدولية مع الأرجنتين لتنتصر 2-صفر في مباراة ودية على أستراليا في بكين بعدما هز الشباك بعد 79 ثانية فقط، اليوم الخميس.

وحصل المشجعون على الفور على مقابل التذاكر التي دفعوها لحضور المباراة حين استحوذت الأرجنتين على الكرة في نصف ملعب منتخب أستراليا في الدقيقة الثانية ليمرر إنزو فرنانديز الكرة لميسي الذي مر من مدافعين قبل أن يخدع الحارس بتسديدة لولبية من خارج المنطقة.

وبذلك يكون ميسي، الذي أكد الأسبوع الماضي انتقاله إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي، قد هز الشباك في سبع مباريات متتالية مع منتخب بلاده ويبدو أن قائد الأرجنتين لا يكل ولا يمل قبل الاحتفال بعيد ميلاده 36 الأسبوع المقبل.

وعزز غيرمان بيزيلا، الذي شارك في اللقاء قبل انطلاق الشوط الثاني، تقدم المنتخب الأرجنتيني، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68، عبر ضربة رأس رائعة، من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليسرى أرسلها رودريغو دي بول، واضعاً الكرة على يسار الحارس الأسترالي، الذي اكتفى بالنظر إليها وهي تعانق شباكه.