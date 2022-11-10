الوحدات يصعق الرمثا ويخطف بطاقة نهائي كأس الأردن (فيديو)

تغلب فريق الوحدات على الرمثا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الحسن في إربد، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن.



وسجل هدف الفوز للوحدات شهاب القنبر، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية أمام نادي شباب العقبة الذي فاز في وقت سابق اليوم على فريق عمان FC بـ3 أهداف دون رد.