الوحدات يصعق الرمثا ويخطف بطاقة نهائي كأس الأردن (فيديو)
الوحدات سيلعب مع نادي شباب العقبة في نهائي البطولة.
تغلب فريق الوحدات على الرمثا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ستاد الحسن في إربد، ضمن مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن.
وسجل هدف الفوز للوحدات شهاب القنبر، ليقود فريقه إلى المباراة النهائية أمام نادي شباب العقبة الذي فاز في وقت سابق اليوم على فريق عمان FC بـ3 أهداف دون رد.
ويحاول الوحدات إنقاذ موسمه بعدما خسر المنافسة على الدوري أمام غريمه التقليدي الفيصلي، ويريد حفظ ماء وجهه بلقب الكأس.
ويعد الوحدات ثاني أكثر الفرق تحقيقاً للقب الكأس بواقع 10 ألقاب، ولكن الفيصلي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب هو الفيصلي برصيد 21 لقباً.