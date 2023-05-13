الهلال يتوج بكأس خادم الحرمين بريمونتادا خيالية على الوحدة (فيديو)
الهلال يتجاوز أحزانه ويحصد لقب أغلى الكؤوس
تُوج الهلال بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتغلبه بركلات الترجيح 7-6 على الوحدة بعدما قلب تأخره بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.
احتكم الفريقان إلى ركلات ترجيح كانت الغلبة فيها للهلال الذي تُوج باللقب للمرة العاشرة.
وتُوج الهلال بلقب كأس الملك، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وبحضور كبير تقدَّمه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تقدَّم الوحدة عن طريق عبد الكريم يودا في الدقيقة 35، قبل أن يدرك علي البليهي التعادل للهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.
وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي الأول، إهدار مصعب الجوير ضربة جزاء للهلال.
وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1، تم اللجوء إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال.