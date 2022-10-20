لجنة الانضباط ترفض طعن الرائد ضد لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمدالله

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن رفض لجنة الاستئناف الطعن المقدم من نادي ‎الرائد، فيما يخص الاحتجاج المقدم بشأن عدم نظامية مشاركة المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب ‎الاتحاد في مباراتهما ضمن ‎منافسات الدوري السعودي.

وشددت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي على أن هذا القرار يعد نهائيا غير قابل للاستئناف.

وكانت إدارة نادي الرائد قد اعترضت على مشاركة اللاعب عبد الرزاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، الذي حصل على قرار بتعليق إيقافه من مركز التحكيم الرياضي.

ورفضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق الاحتجاج المقدم من نادي الرائد، قبل أن يستأنف الرائد على قرار المشاركة.

والجدير بالذكر أن مركز التحكيم الرياضي يستعد لإعلان إنهاء قضية نادي النصر ضد الاتحاد ولاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله في ما يعرف باسم قضية "التسجيلات المسربة".

وكانت إدارة نادي النصر قد أصدرت بيانا في 28 مارس، اتهمت فيه مباشرة حامد البلوي، المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، بالتحريض والتفاوض مع عبد الرزاق حمدالله أثناء وجوده مع النصر.

وانتقل المغربي عبد الرزاق حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف الموسم، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.

ورفع النصر شكوى ضد الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب فيها بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع اللاعب بقيمة 20 مليون يورو"82 مليون ريال سعودي".

فقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف مشعل السعيد مدير الاتحاد 3 أشهر وحامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، 6 أشهر بالإضافة لغرامة 300 ألف ريال.

كما عاقبت اللجنة حمدالله بالإيقاف لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى حرمان الاتحاد من التسجيل خلال الفترة الشتوية فقط، وغرامة 500 ألف ريال.