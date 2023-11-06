ترتيب الدوري الفرنسي: نيس يعود للصدارة بالفوز على ستاد رين

وحقق نيس فوزه الرابع على التوالي بفضل هدف جيريمي بوجا في الشوط الأول وركلة حرة قبل النهاية نفذها سفيان ديوب اصطدمت بستيف مانداندا حارس رين قبل أن تسكن الشباك وهو ما ضمن لنيس فوزه الرابع على التوالي.

قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، افتتح نيس التسجيل عندما تسللت تمريرة عرضية من تيريم موفي عبر الدفاع لتصل إلى القائم البعيد ليودعها بوجا غير المراقب في الشباك.

وحصل يوسف إنديشيمي لاعب نيس على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 75 بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب تدخله ضد إنزو لو في.

وحصل نيس على ركلة حرة خارج منطقة الجزاء قبل خمس دقائق من النهاية، بعد أن نال وارمد عمري على بطاقة حمراء مباشرة بعد دفع إيفان جيساند. واصطدمت تسديدة ديوب عند تنفيذ الركلة بالعارضة وارتدت من ظهر مانداندا نحو الشباك.