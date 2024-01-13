ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم في أجواء حزينة

وخاض العملاق البافاري، الساعي الى لقبه الثاني عشر توالياً في الدوري، مباراته الأولى لعام 2024 بأجواء حزينة نتيجة وفاة بيكنباور الذي تألق في صفوفه كلاعب وتوج معه بلقب الدوري أربع مرات وكأس الأندية الأوروبية البطلة ثلاث مرات قبل أن يدربه لاحقاً ويحرز معه لقب الدوري، وصولاً الى تولي منصب رئيس النادي.

وقام لاعبو بايرن بعملية الإحماء وهم يرتدون قمصاناً تحمل الرقم 5 الذي كان يرتديه بيكنباور حين كان لاعباً في مسيرة أحرز خلالها كأس العالم كلاعب عام 1974 قبل أن يكرر الأمر كمدرب عام 1990.