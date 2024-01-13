ترتيب الدوري الألماني: بايرن ميونخ يفوز على هوفنهايم في أجواء حزينة
واصل فريق بايرن ميونخ مطاردته لباير ليفركوزن في صراع صدارة ترتيب الدوري الألماني، بعد فوزه على ضيفه هوفنهايم 3-0 بفضل ثنائية لجمال موسيالا يوم الجمعة في المرحلة السابعة عشرة من البوندسليغا.
وخاض العملاق البافاري، الساعي الى لقبه الثاني عشر توالياً في الدوري، مباراته الأولى لعام 2024 بأجواء حزينة نتيجة وفاة بيكنباور الذي تألق في صفوفه كلاعب وتوج معه بلقب الدوري أربع مرات وكأس الأندية الأوروبية البطلة ثلاث مرات قبل أن يدربه لاحقاً ويحرز معه لقب الدوري، وصولاً الى تولي منصب رئيس النادي.
وقام لاعبو بايرن بعملية الإحماء وهم يرتدون قمصاناً تحمل الرقم 5 الذي كان يرتديه بيكنباور حين كان لاعباً في مسيرة أحرز خلالها كأس العالم كلاعب عام 1974 قبل أن يكرر الأمر كمدرب عام 1990.
افتتح موسيالا التسجيل من زاوية ضيقة جداً بعدما وصلته الكرة من لوروا سانيه إثر ركلة ركنية.
وعزز موسيالا تفدم فريقه بهدفه الثاني بعدما وصلته الكرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء عبر سانيه (70)، ليحقق الأخير تمريرته الحاسمة العاشرة هذا الموسم في الدوري.
وتعقدت مهمة هوفنهايم أكثر وتأكدت الى حد كبير هزيمته السابعة بعدما أكمل اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة حصول غريخا برومل (74)، ما مهد الطريق أمام بايرن للخروج بالنقاط الثلاث وإضافة هدف آخر هذه المرة عبر هاري كين الذي رفع رصيده الى 22 هدفا.
وبتلك النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند 24 نقطة في المركز السابع.
ويما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: