الزمالك يفوز على وفاق عين التوتة في مستهل مشواره بالبطولة العربية لكرة اليد
استهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مشواره في البطولة العربية للأندية، اليوم الأربعاء، بالفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري، بنتيجة 34-28.
وأقيمت البطولة العربية لكرة اليد، اليوم الأربعاء، في السعودية، وتستمر حتى يوم الـ27 من الشهر ذاته.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره العربي الكويتي غدًا الخميس.
ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.
وكان فريق الزمالك واجه أزمة في الساعات الأخيرة قبل انطلاق البطولة، وكان مهددًا بعدم اللحاق بمبارياتها، لكنه غادر القاهرة فجر اليوم متجهًا إلى السعودية.
ووصلت بعثة الزمالك إلى مدينة الرياض صباح اليوم الأربعاء قبل أن تنتقل حافلة الفريق إلى مدينة القطيف التي تستضيف البطولة.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.
ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضًا ولكن في نوفمبر المقبل.
وتقام منافسات كأس العالم للأندية "سوبر غلوب" في الدمام السعودية خلال الفترة من الـ7 إلى الـ12 من نوفمبر.