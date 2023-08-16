الزمالك يفوز على وفاق عين التوتة في مستهل مشواره بالبطولة العربية لكرة اليد

استهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مشواره في البطولة العربية للأندية، اليوم الأربعاء، بالفوز على نظيره وفاق عين التوتة الجزائري، بنتيجة 34-28.

وأقيمت البطولة العربية لكرة اليد، اليوم الأربعاء، في السعودية، وتستمر حتى يوم الـ27 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره العربي الكويتي غدًا الخميس.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية مع كل من الهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري والشعلة اليمني.