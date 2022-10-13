الأهلي يحيل مريم مصطفى للتحقيق.. وبلاغ ضد والدتها هناء حمزة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري إحالة مريم مصطفى، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات" للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه إن إحالة مريم مصطفى للتحقيق، جاء نظرًا لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في عقدها الذي وقعت عليه قبل أسابيع ولمدة أربع سنوات قادمة، في حضور والدتها هناء حمزة، عضو النادي ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة.

وأشار إلى أن التحقيق كذلك لعدم انتظامها في تدريبات الفريق.

وفي نفس السياق قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد هناء حمزة، نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة؛ لتجاوزها في حق الأهلي عبر وسائل الإعلام، وقيامها بتوجيه اتهامات باطلة للنادي بالتزوير في عقد ابنتها مريم مصطفى.

كما قرر المجلس تقديم شكوى مماثلة إلى كلٍ من لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية واتحاد الكرة الطائرة لذات السبب، خاصة أن هناء حمزة تشغل منصب نائب رئيس اتحاد الطائرة، وقامت باستغلال موقعها الذي تشغله في إفشاء أسرار عقود بعض لاعبات الأهلي الموجودة بالاتحاد أثناء استضافتها بإحدى القنوات التليفزيونية.