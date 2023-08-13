بعد عجز واضح أمام النصر.. الهلال محق في بحثه عن مهاجم

وبدا أن الهلال في طريقه لتحقيق اللقب حين تعرض مدافع النصر عبد الإله العمري للطرد في الدقيقة 71 عندما كان فريق جيسوس متقدما بالفعل 1-صفر بهدف البرازيلي ميشايل.

لكن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل للنصر سريعا ثم حسم الفوز في الوقت الإضافي في ظل غياب أنياب الهلال الهجومية.

وبعد فقدان لقب دوري المحترفين وخسارة نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي قرر الهلال إعادة بناء تشكيلته بعد عودة المدرب البرتغالي لبدء فترة ثانية.

وضم الهلال ثنائي الوسط روبن نيفيز من ولفرهامبتون الإنجليزي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي السابق، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والجناح البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة السابق.

لكن جيسوس لم يشعر بالرضا التام عن التشكيلة، كما أظهر جمهور الهلال الاستياء عبر الانترنت لعدم ضم مهاجمين من أعلى مستوى، بعد فشل التعاقد مع ليونيل ميسي الذي فضل الانتقال للولايات المتحدة.

وافتقد الهلال رأس حربة قناص بعد الاستغناء عن النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا، وربما تدفع الهزيمة من النصر إدارة "الزعيم" لحسم صفقة من العيار الثقيل وفي أسرع وقت ممكن.