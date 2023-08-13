بعد عجز واضح أمام النصر.. الهلال محق في بحثه عن مهاجم
تحدث جورجي جيسوس مدرب الهلال في كل مؤتمراته الصحفية تقريبا منذ عودته للنادي عن احتياجه إلى مهاجمين، وبدا العجز الهجومي واضحا حين لم يستغل النقص العددي أمام النصر ليخسر 2-1 في نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم أمس السبت.
وبدا أن الهلال في طريقه لتحقيق اللقب حين تعرض مدافع النصر عبد الإله العمري للطرد في الدقيقة 71 عندما كان فريق جيسوس متقدما بالفعل 1-صفر بهدف البرازيلي ميشايل.
لكن كريستيانو رونالدو أدرك التعادل للنصر سريعا ثم حسم الفوز في الوقت الإضافي في ظل غياب أنياب الهلال الهجومية.
وبعد فقدان لقب دوري المحترفين وخسارة نهائي دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي قرر الهلال إعادة بناء تشكيلته بعد عودة المدرب البرتغالي لبدء فترة ثانية.
وضم الهلال ثنائي الوسط روبن نيفيز من ولفرهامبتون الإنجليزي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم لاتسيو الإيطالي السابق، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي، والجناح البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة السابق.
لكن جيسوس لم يشعر بالرضا التام عن التشكيلة، كما أظهر جمهور الهلال الاستياء عبر الانترنت لعدم ضم مهاجمين من أعلى مستوى، بعد فشل التعاقد مع ليونيل ميسي الذي فضل الانتقال للولايات المتحدة.
وافتقد الهلال رأس حربة قناص بعد الاستغناء عن النيجيري أوديون إيغالو والمالي موسى ماريغا، وربما تدفع الهزيمة من النصر إدارة "الزعيم" لحسم صفقة من العيار الثقيل وفي أسرع وقت ممكن.
وذكرت وسائل إعلام عقب النهائي العربي أن الهلال قدم عرضا رسميا لضم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، واتفق في وقت سابق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف فولهام الإنجليزي لكنه لم يحسم الصفقة.
وسيجد الهلال صعوبة في المنافسة إذا لم يضم مهاجما هدافا وواصل الاعتماد على الأجنحة فقط، خاصة بعد أن ضم الاتحاد كريم بنزيما، وتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو، وأضاف النصر ساديو ماني إلى رونالدو.
ويتعين على الهلال التعافي سريعا إذ يستهل مشواره في الدوري أمام أبها غدا الاثنين.