البرازيلي رونالدو لا يتمنى فوز ميسي بكأس العالم

أكد الأسطورة البرازيلي رونالدو مهاجم برشلونة وريال مدريد السابق أنه لا يود رؤية ليونيل ميسي يحمل كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر، إلا في حالة واحدة إذا تحول انتماؤه إلى إسبانيا.

وقال قائد الأرجنتين إن منتخب بلاده لا يخشى أي منافس في كأس العالم، لكنه حث الجماهير على الهدوء قبل البطولة التي تنطلق بعد أقل من شهر في قطر.

وتقع الأرجنتين، بطلة كأس كوبا أمريكا التي لم تخسر في آخر 35 مباراة منذ 2019، مع السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة، وتبحث عن لقبها الأول بكأس العالم منذ عام 1986.

وقال ميسي لموقع (ديريكتيفي سبورتس) "نعمل بشكل جيد، والجماهير متحمسة وتعتقد أننا سنعود بالكأس، لكن الأمر ليس كذلك. كأس العالم مسابقة صعبة للغاية، يجب أن تحدث العديد من الأشياء (للفوز بها) وليس فقط بفعل أشياء جيدة، الكثير من الأمور قد تجعلنا خارج البطولة، كما أن هناك منتخبات أخرى لديها نفس رغبتنا (في الفوز باللقب) وتبلي بلاء حسنا".

لكن رونالدو قال في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية في سؤال عن رغبته في رؤية ميسي يفوز بكأس العالم "إذا حصل على جنسية إسبانيا، التنافس بين البرازيل والأرجنتين كبير جدًا، خضنا معارك رائعة بكل احترام، وهذا أجمل شيء في كرة القدم، لكن فوز الأرجنتين بكأس العالم لا يحتمل التفكير.

"هل ميسي يستحقها؟ بالطبع يستحقها - لكن ليس بدعمي، أنا أحبه وسيفهم ذلك لأنني متأكد من أنه سيشعر بنفس الشعور تمامًا، عندما تفوز يكون هناك احترام أيضًا: مثل دييغو أرماندو مارادونا، الذي يحظى باحترام كبير في البرازيل ولكن".

وتوج ميسي بما يقرب من 40 لقبا مع الأندية ومنتخب الأرجنتين في مسيرة طويلة ولامعة، لكن حتى السيرة الذاتية الرائعة للمهاجم الأرجنتيني تنقصها بطولة واحدة وهي كأس العالم.

وفي سؤال بشأن رأيه في المقارنة بين مارادونا وميسي قال رونالدو، البالغ من العمر الآن 46 عامًا: "هذا غير عادل. أعتقد أن هناك مجموعة خاصة جدًا جدًا حيث يوجد دييغو وميسي ويوهان كرويف وفرانز بيكنباور وبيليه وماركو فان باستن ورونالدينيو. أود أن أشمل نفسي أيضا، دع الجماهير تقول رأيها، المعجبون هم الذين يقولون، دعهم يناقشونها في الحانات. لكن لا يمكنك ترتيبهم، لا يمكنك مقارنة الأجيال.

"الناس يطلقون عليّ رونالدو الأصلي، لكن بحق الجحيم كان هناك آخرون - ولم يكونوا مزيفين. أنا لست الوحيد وسيأتي المزيد وسيكونون أفضل مني في كل شيء. فعلت ما بوسعي، أفضل ما أستطيع. أنا أفعل أشياء أخرى الآن، أشياء مهمة، وأريد أن أستمر في تحسين نفسي. كلاعب كرة قدم لا أستطيع أن أفعل المزيد الآن".