نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي لصندوق الاستثمارات العامة

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة.

كما أعلن وزير الرياضة نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، ونقل ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم، ونادي العلا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الدرعية لهيئة تطوير بوابة الدرعية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي: "نستهدف الوصول بالدوري السعودي إلى أفضل 10 مسابقات عالمية".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "صندوق الاستثمارات العامة سيملك نسبة 75% من الأندية و25% المتبقية ستكون لمؤسسات غير ربحية".