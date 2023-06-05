نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي لصندوق الاستثمارات العامة
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة.
كما أعلن وزير الرياضة نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو، ونقل ملكية نادي الصقور إلى شركة نيوم، ونادي العلا للهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي الدرعية لهيئة تطوير بوابة الدرعية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي: "نستهدف الوصول بالدوري السعودي إلى أفضل 10 مسابقات عالمية".
وأضاف في مؤتمر صحفي: "صندوق الاستثمارات العامة سيملك نسبة 75% من الأندية و25% المتبقية ستكون لمؤسسات غير ربحية".
وأشار إلى أن 13 ناديا نجحوا بالفعل في إنشاء شركات خاصة للاستثمار الرياضي.
وتابع: "بالنسبة لمجالس إدارات الأندية الأربعة المقبلة ستتألف من خمسة أعضاء يعينهم صندوق الاستثمارات إضافة إلى عضوين اثنين ترشحهم مؤسسة غير ربحية".
وستسمح السعودية لشركات وجهات كبرى بالاستثمار في أندية رياضية مقابل الاستحواذ عليها، مع طرح مجموعة من الأندية للتخصيص بدءا من الربع الأخير في العام الجاري، في خطوة قد تساعد في جذب المزيد من نجوم كرة القدم لدوري المحترفين بالبلاد.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أطلق المشروع بشكل يهدف إلى زيادة إيرادات رابطة دوري المحترفين لكرة القدم والقيمة التسويقية للمسابقة.
وأضافت: "يتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين أولهما الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءا من الربع الأخير من عام 2023".
وتابعت أن الهدف هو الوصول بالدوري السعودي ليكون من بين أفضل عشر مسابقات للدوري بالعالم وزيادة إيرادات رابطة الدوري من 450 مليون ريال (120 مليون دولار) إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، ورفع قيمة المسابقة من ثلاثة مليارات إلى أكثر من ثمانية مليارات.
وأكدت وزارة الرياضة السعودية أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية سيساعد في تحسين جوانب عديدة، منها أنه سوف "يزيد استقطاب النجوم العالميين".