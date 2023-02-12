رينجرز يهدي منافسه ثيستل هدفا بعد تصرف مثير للجدل في كأس إسكتلندا (فيديو)

واستشاط لاعبو ثيستل غضبا عندما منح تيلمان التقدم 2-1 لرينجرز بتصرف غير رياضي.

وبدا أن تيلمان يعاني من إصابة وجلس على الأرض، ليخرج لاعبو رينجرز الكرة من الملعب من أجل علاج زميلهم.

ومع استئناف اللعب في الدقيقة 71 نفذ أحد لاعبي ثيستل رمية جانبية إلى زميل من أجل إعادتها إلى رينجرز، لكن تيلمان تحرك فجأة وخطف الكرة ليهز الشباك.