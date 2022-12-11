تعادل درامي بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي بذهاب ربع نهائي "رابطة المحترفين" (فيديو)

قلب شباب الأهلي دبي تأخره 0/2 إلى تعادل مثير بنتيجة 2/2 مع الجزيرة، اليوم الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية، على إستاد راشد.

وسدد عبدالله رمضان كرة من خارج منطقة الجزاء تغير اتجاهها ليتقدم الجزيرة على شباب الأهلي دبي في الدقيقة 27، وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.