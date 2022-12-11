تعادل درامي بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي بذهاب ربع نهائي "رابطة المحترفين" (فيديو)
قلب شباب الأهلي دبي تأخره 0/2 إلى تعادل مثير بنتيجة 2/2 مع الجزيرة، اليوم الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية، على إستاد راشد.
وسدد عبدالله رمضان كرة من خارج منطقة الجزاء تغير اتجاهها ليتقدم الجزيرة على شباب الأهلي دبي في الدقيقة 27، وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وقلص يحيى الغساني النتيجة لشباب الأهلي دبي من ضربة رأس في الدقيقة 55
ووصلت كرة عرضية لفيدريكو كارتابيا ليسدد بقوة في مرمى الجزيرة معلنًا نتيجة التعادل 2/2 في الدقيقة 60.
وفي وقت سابق تغلب النصر 3/0 على الظفرة.
وسجل عبدالله أنور 3 أهداف للنصر في الدقائق 18 و43، و88.
وغدًا الإثنين سيلعب الشارقة مع خورفكان، والعين مع الوحدة.
وشباب الأهلي دبي أكثر ناد تحقيقًا للقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية برصيد 5 ألقاب مقابل لقبين لكل من العين والنصر والوحدة.