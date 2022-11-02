إمام عاشور يؤازر لاعبي الزمالك أمام إنبي ويظهر بشعره الطبيعي (صورة)

ظهر إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك على مدرجات ملعب المقاولون العرب، بعد استبعاده من قائمة الفريق أمام إنبي، اليوم الأربعاء، في الدوري المصري.

ويغيب عن قائمة الفريق في مباراة إنبي للإصابة كل من: أحمد فتوح، ومحمود الونش، وسامسون، ومحمد عبدالشافي، وإبراهيما نداي، ونبيل عماد دونجا، بجانب استبعاد إمام عاشور لأسباب فنية.

وقال الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، إن "إمام عاشور غاضب ومستاء بسبب عدم تعديل عقده وزيادته ماليًّا حتى الآن واشتكى، من قبل أكثر من مرة، وغيابه عن القائمة يأتي لقرار تأديبي".

وأضاف: "اللاعب تواجد داخل التدريبات، أمس، بشكل طبيعي، بمظهره الجديد بشعر ملون بالأصفر، وهو ما أثار غضب مسؤولي الزمالك الذين يرون أن اللاعب يمر بمرحلة تحتاج إلى تقويم".

وعقب انتشار تلك التقارير ظهر إمام عاشور مع لاعبي الزمالك قبل المباراة بلون شعره الطبيعي، ثم صعد لمتابعة المباراة من المدرجات.