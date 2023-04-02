الاتحاد الإنجليزي يحقق في واقعة بصق بودينسي على جونسون (فيديو)

وحدث هذا بعدما سجل بودينسي هدف التعادل لولفرهامبتون في الدقيقة 83 علما أن جونسون تقدم لنوتينغهام فورست في الدقيقة 38.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني طرد ألان تيت المدرب المساعد لنوتينغهام فورست ونظيره في الفريق المنافس بابلو سانز لاشتباكهما عند خط التماس.

وبسؤال جونسون بشأن ما وقع بينه وبودينسي، قال: لن أدعي شيئا لم يفعله، لكنني شعرت وكأن شيئا كالبصق جاء على وجهي.

وأضاف "الحكام ألقوا نظرة على ما حدث، ولم يجر إشهار بطاقة حمراء، لذلك فالأمر منته. وأنا أتقبل هذا".

ويملك ولفرهامبتون 28 نقطة من 29 مباراة في المركز الـ13 مقابل 27 نقطة من 28 مباراة لنوتينغهام فورست في المركز الـ15، علما أن ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير يملك 23 نقطة من 29 مباراة.