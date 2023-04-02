الاتحاد الإنجليزي يحقق في واقعة بصق بودينسي على جونسون (فيديو)
يحقق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في واقعة بصق دانييل بودينسي مهاجم ولفرهامبتون على بيرنان جونسون لاعب خط وسط نوتينغهام فورست خلال مباراة الفريقين أمس السبت في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكشف مقطع فيديو بصق بودينسي على بيرنان جونسون في وقت متأخر من المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 بين الفريقين اللذين يسعيان للابتعاد عن مراكز الهبوط.
ولم يتخذ حكم المباراة كريس كافانا أي قرار ضد بودينسي، في حين قال جونسون بعد المباراة إنه شعر "بشيء كالبصق على وجهه".
وحدث هذا بعدما سجل بودينسي هدف التعادل لولفرهامبتون في الدقيقة 83 علما أن جونسون تقدم لنوتينغهام فورست في الدقيقة 38.
وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الثاني طرد ألان تيت المدرب المساعد لنوتينغهام فورست ونظيره في الفريق المنافس بابلو سانز لاشتباكهما عند خط التماس.
وبسؤال جونسون بشأن ما وقع بينه وبودينسي، قال: لن أدعي شيئا لم يفعله، لكنني شعرت وكأن شيئا كالبصق جاء على وجهي.
وأضاف "الحكام ألقوا نظرة على ما حدث، ولم يجر إشهار بطاقة حمراء، لذلك فالأمر منته. وأنا أتقبل هذا".
ويملك ولفرهامبتون 28 نقطة من 29 مباراة في المركز الـ13 مقابل 27 نقطة من 28 مباراة لنوتينغهام فورست في المركز الـ15، علما أن ساوثهامبتون صاحب المركز الأخير يملك 23 نقطة من 29 مباراة.