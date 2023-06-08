ليفربول يعلن التعاقد مع ماك أليستر ويمنحه الرقم 10
تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي مع نجم خط الوسط أليكسيس ماك أليستير قادمًا من نادي برايتون الإنجليزي بعد موسم ناجح للغاية قدَّمه اللاعب.
ويرغب ليفربول في تعزيز خط وسطه بعد انهيار أداء الفريق الموسم الماضي وفشله للمرة الأولى منذ قدوم المدرب يورغن كلوب في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وحسب تقارير إنجليزية، كلفت الصفقة نادي ليفربول 55 مليون جنيه إسترليني (68.51 مليون دولار).
وعلق اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا على انتقاله إلى ليفربول "الشعور مذهل، حلم أصبح حقيقة، من الرائع أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لأبدأ مسيرتي".
وتابع "أردت أن أكون هنا منذ اليوم الأول لفترة الإعداد للموسم الجديد، لذا من الجيد أن الإجراءات اكتملت وأتطلع لمقابلة الزملاء الجدد".
وقدَّم ماك أليستر موسمًا مميزًا بدأه بالتتويج مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 ثم التأهل برفقة برايتون إلى الدوري الأوروبي وهو إنجاز كبير للنادي الإنجليزي.
ومنح ليفربول لاعبه الجديد الرقم 10 الذي كان يرتديه النجم ساديو ماني، حينما كان لاعبًا للفريق، وهي إشارة إلى ما يبدو عدم رغبة النادي في عودة لاعب بايرن ميونخ الحالي.