ليفربول يعلن التعاقد مع ماك أليستر ويمنحه الرقم 10

وحسب تقارير إنجليزية، كلفت الصفقة نادي ليفربول 55 مليون جنيه إسترليني (68.51 مليون دولار).

وعلق اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عامًا على انتقاله إلى ليفربول "الشعور مذهل، حلم أصبح حقيقة، من الرائع أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لأبدأ مسيرتي".

وتابع "أردت أن أكون هنا منذ اليوم الأول لفترة الإعداد للموسم الجديد، لذا من الجيد أن الإجراءات اكتملت وأتطلع لمقابلة الزملاء الجدد".