الرجاء يبدأ التفاوض للتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله من الاتحاد
كشف محمد بودريقة، رئيس الرجاء البيضاوي، بدء النادي المغربي مفاوضات للتعاقد مع المهاجم عبدالرزاق حمدالله من نادي الاتحاد السعودي في السوق الشتوي الحالي في يناير 2024.
ونقلت صحيفة "الرياضية" عن بودريقة قوله: "نعم، نريد التعاقد مع حمدالله، يتم حاليًا التفاوض مع وكيل أعماله الذي سيخاطب إدارة الاتحاد والمهاجم لمعرفة قرارهما بشأن إتمام الصفقة والطريقة التي يرغبان بها".
وأضاف بودريقة: "لن نستطيع شراء عقد حمدالله من الاتحاد بسبب القيمة المالية، لكن سنطرح فكرة استعارته، أو عقد صفقة تبادلية يختار من خلالها الاتحاد أي اللاعب يرغب في ضمه من الرجاء".
وفي فبراير الماضي مدد نادي الاتحاد عقد حمد الله حتى 2025.
وعن إمكانية التعاقد مع حمد الله حال حصول اللاعب على مخالصة مالية من الاتحاد قال بودريقة رئيس الرجاء: "الرغبة في ضم مهاجم بإمكانات عالية مثل حمدالله، تُعد مهمة حتى لو حصل على ورقة المخالصة، متمنيًا أن تسير الأمور بشكل جيد".
وعبدالرزاق حمدالله البالغ من العمر 33 عاما انضم للاتحاد في يناير 2022 بعد أسابيع من فسخ عقده مع نادي النصر ودخوله في مشاكل مع العالمي.
وسبق أن لعب حمدالله في المغرب لنادي أولمبيك آسفي، وبعد ذلك لعب لأندية أليسوندز النرويجي، وكوانززهو آر أف الصيني، والجيش والريان القطريين، قبل أن ينتقل للنصر في 2018.
والموسم الحالي سجل حمد الله 15 هدفا، وصنع 3 في 20 مباراة مع الاتحاد في مختلف المسابقات، وبشكل عام سجل حمدالله 112 هدفا، وصنع 24 في 108 مباريات مع النصر، في حين سجل 53 هدفا، وصنع 7 في 66 مباراة مع الاتحاد بحسب موقع "transfermarkt".
يشار إلى أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، استبعد عبدالرزاق حمدالله من القائمة التي ستشارك في كأس الأمم الأفريقية 2023
وألمح محمد بودريقة رئيس الرجاء إلى أنَّ لاعبًا مغربيًا من الرجاء سيلعب في الدوري السعودي للمحترفين في الانتقالات الشتوية الحالية، وأن المفاوضات بدأت في أكتوبر الماضي، متحفظًا على ذكر اسم اللاعب أو النادي الذي سيذهب إليه.