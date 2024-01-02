الرجاء يبدأ التفاوض للتعاقد مع عبدالرزاق حمدالله من الاتحاد

كشف محمد بودريقة، رئيس الرجاء البيضاوي، بدء النادي المغربي مفاوضات للتعاقد مع المهاجم عبدالرزاق حمدالله من نادي الاتحاد السعودي في السوق الشتوي الحالي في يناير 2024.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن بودريقة قوله: "نعم، نريد التعاقد مع حمدالله، يتم حاليًا التفاوض مع وكيل أعماله الذي سيخاطب إدارة الاتحاد والمهاجم لمعرفة قرارهما بشأن إتمام الصفقة والطريقة التي يرغبان بها".

وأضاف بودريقة: "لن نستطيع شراء عقد حمدالله من الاتحاد بسبب القيمة المالية، لكن سنطرح فكرة استعارته، أو عقد صفقة تبادلية يختار من خلالها الاتحاد أي اللاعب يرغب في ضمه من الرجاء".