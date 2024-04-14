لحظة مذهلة لاحتفال فينيسيوس وكامافينغا بهدف تشواميني (فيديو)
احتفل الثنائي فينيسيوس جونيور وكامافينغا، نجما ريال مدريد، بهدف زميلهم تشواميني في شباك ريال مايوركا، بشكل رائع.
وتغلب ريال مدريد على مايوركا بهدف دون مقابل، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
والتقى ريال مدريد ومايوركا ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني لموسم 2023-2024.
شوط المباراة الأول انتهى بتعادل سلبي، ونجح أوريلين تشواميني في هز شباك مايوركا بهدف من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ48.
والتقطت عدسات الكاميرات لقطة تفاعل فينيسيوس وكامافينغا من خارج الخطوط بهدف زميلهما، حيث بدا الثنائي سعيًد للغاية بالتصويبة التي سكنت مرمى الخصم، واحتفل مع النجم الفرنسي على طريقته الخاصة.
وشارك تشواميني في المباراة كأساسي برفقة ريال مدريد، وخاضها بأكملها، مع العلم أنه لن يشارك في مباراة الأربعاء ضد مانشستر سيتي.
الانتصار رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ78 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وتجمد رصيد مايوركا عند النقطة الـ31 في المركز الـ15.
ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب "سانتياغو برنابيو" انتهت بالتعادل 3-3.