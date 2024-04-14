لحظة مذهلة لاحتفال فينيسيوس وكامافينغا بهدف تشواميني (فيديو)

وشارك تشواميني في المباراة كأساسي برفقة ريال مدريد، وخاضها بأكملها، مع العلم أنه لن يشارك في مباراة الأربعاء ضد مانشستر سيتي.

الانتصار رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الـ78 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وتجمد رصيد مايوركا عند النقطة الـ31 في المركز الـ15.

ويلعب ريال مدريد ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في ملعب الاتحاد في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب "سانتياغو برنابيو" انتهت بالتعادل 3-3.