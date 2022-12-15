الجزيرة يتجاوز شباب الأهلي دبي بضربات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين (فيديو)

تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية، بعد فوزه بضربات الترجيح (5/4) على شباب الأهلي دبي، اليوم الخميس، في إياب ربع النهائي، بعد التعادل 2/2.

وتعادل الفريقان 2/2 في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا بنفس النتيجة اليوم الخميس، ليحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للجزيرة.