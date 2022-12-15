الجزيرة يتجاوز شباب الأهلي دبي بضربات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس رابطة المحترفين (فيديو)
تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية، بعد فوزه بضربات الترجيح (5/4) على شباب الأهلي دبي، اليوم الخميس، في إياب ربع النهائي، بعد التعادل 2/2.
وتعادل الفريقان 2/2 في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلا بنفس النتيجة اليوم الخميس، ليحتكما إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للجزيرة.
وتقدم عمر تراوري للجزيرة في الدقيقة 37، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.
وأدرك غوليرمي التعادل لشباب الأهلي دبي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51.
ومن أول لمسة له سجل البديل شيكنا دومبيا هدف التقدم لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية.
واحتسب الحكم ضربة جزاء للجزيرة في الدقيقة 78 بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو "VAR"، سجلها بنجاح أشرف بن شرقي في الدقيقة 91.
تأهل النصر
وفي وقت سابق، جدد النصر فوزه على الظفرة وتغلب عليه 2/1، بعدما حسم لقاء الذهاب بنتيجة 3/0.
وسجل عادل تاعرابت الهدف الأول للنصر في الدقيقة 40.
وسجل بي جولي دجيهي هدف التعادل للظفرة في الدقيقة 71، لكن تاعرابت عاد وسجل الهدف الثاني له وللنصر في الدقيقة 77.
وغدا الجمعة سيلعب الشارقة مع خورفكان، والعين مع الوحدة.
وفي مباراتي الذهاب فاز الشارقة 1/0 على خورفكان، وتعادل العين سلبيا مع الوحدة.
وشباب الأهلي دبي أكثر ناد تحقيقًا للقب كأس رابطة المحترفين الإماراتية برصيد 5 ألقاب مقابل لقبين لكل من العين والنصر والوحدة.