رابيو: منتخب فرنسا سيعمل على تعويض الفشل في يورو 2020
أشاد لاعب الوسط الفرنسي الدولي أدريان رابيو اليوم الجمعة باستعدادات منتخب بلاده بطل العالم لنهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق الأحد المقبل في قطر بينما يسعى الفريق لتعويض خروجه المبكر من بطولة أوروبا الأخيرة التي أقيمت العام الماضي.
وفي أول ظهور له في النهائيات العالمية بعد فشله في الانضمام للتشكيلة التي توجت باللقب في النسخة الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام قال رابيو إن فريقه تمكن من الاستعداد جيدا للبطولة في الدوحة وهو ما لم يتوفر له في العام الماضي.
ورفض رابيو أن يكون لاعبا احتياطيا للمنتخب في نهائيات روسيا 2018 قبل أن يضمه المدرب ديدييه ديشان للفريق في 2020.
وأضاف رابيو قبل مباراة فريقه الأولى في النهائيات أمام أستراليا ضمن المجموعة الرابعة في 22 من الشهر الجاري: "أهم شيء هو أن نبقى متحدين وألا ننظر خارج مجموعتنا حتى لا تتضرر معنوياتنا بسبب بعض الأمور، لدينا القدرة على تقديم أداء أفضل مما قدمناه في بطولة أوروبا".
وأردف رابيو قائلا: "بالطبع الآن لدينا الكثير من الرفاهية هذه المرة بينما نعيش في هذه الأجواء المريحة الآن في حين أن الوضع خلال بطولة أوروبا كان صعبا في ظل القيود التي كانت مفروضة بسبب جائحة كوفيد-19".
وفي بطولة أوروبا خرجت فرنسا بطلة العالم من دور الـ16 بعد الهزيمة أمام سويسرا.
وقال رابيو أيضا: "هنا لدينا الكثير من وسائل الراحة ويمكننا جميعا البقاء سويا والعمل على تجاهل كل شيء في الخارج".
ويغيب عن تشكيلة فرنسا في النهائيات عدة لاعبين بارزين بسبب الإصابة مثل بريسنل كيمبمبي وبول بوغبا ونغولو كانتي بينما يعاني المهاجم كريم بنزيما وزميله رفائيل فاران من إصابات رغم أنهما ضمن التشكيلة لكن رابيو عبر عن أمله في تعافي بنزيما وفاران سريعا ليشاركا مع الفريق.
وفي إطار المجموعة الرابعة أيضا ستلتقي فرنسا مع منتخبي الدنمارك وتونس بعد ذلك.
وقال رابيو أيضا: "أنا أشعر بالامتنان لوجودي هنا ونحن نرغب في الوصول للمباراة النهائية لأن أمامنا فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي لذا فنحن متحمسون جدا".