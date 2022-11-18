رابيو: منتخب فرنسا سيعمل على تعويض الفشل في يورو 2020

أشاد لاعب الوسط الفرنسي الدولي أدريان رابيو اليوم الجمعة باستعدادات منتخب بلاده بطل العالم لنهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق الأحد المقبل في قطر بينما يسعى الفريق لتعويض خروجه المبكر من بطولة أوروبا الأخيرة التي أقيمت العام الماضي.

وفي أول ظهور له في النهائيات العالمية بعد فشله في الانضمام للتشكيلة التي توجت باللقب في النسخة الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام قال رابيو إن فريقه تمكن من الاستعداد جيدا للبطولة في الدوحة وهو ما لم يتوفر له في العام الماضي.