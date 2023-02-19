ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم سبيزيا ويصعد إلى المركز السابع (فيديو)

وأضاف البديل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 66، بعدما استلم كرة من منتصف الملعب وأطلق تسديدة أرضية من مسافة بعيدة ومباغتة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 32 نقطة ليقفز 4 مراكز (من المركز الـ11 إلى المركز السابع) في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، في حين جمدت الخسارة رصيد سبيزيا عند 19 نقطة في المركز الـ17.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع نانت الفرنسي يوم الخميس في دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي وقد تعادلا 1/1 في الذهاب.

ثم مع تورينو وروما وسامبدوريا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.