غاريث بيل جاهز لمواجهة أمريكا في مستهل مشوار ويلز بكأس العالم 2022

قال غاريث بيل مهاجم ويلز إنه جاهز بدنيًا لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل مشوار الفريقين بكأس العالم لكرة القدم، 2020 غدًا الاثنين، والتي سيغيب عنها جو ألين الذي يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وكانت جاهزية بيل محل شك إذ لم يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا مباراة كاملة مع فريقه لوس أنجلوس بسبب مشكلات بدنية.

وساعد المهاجم فريقه في الفوز بالدوري الأمريكي لكنه لم يلعب سوى 28 دقيقة منذ سبتمبر/ أيلول.

وبسؤاله عن حالته البدنية، قال بيل للصحفيين، اليوم الأحد: "وصلت لما كنت أسعى إليه قبل أول مباراة، أنا مستعد للانطلاق".

وأضاف: "كنا جميعًا نجتهد في المران، في الأسبوع الماضي، ونتأقلم على الحرارة وفروق التوقيت والآن لا أعذار".

وتابع: "اجتهدنا في عملنا، وغدًا سنخوض المباراة ويحدونا الأمل في أن نقدم المستوى المطلوب".

ويفتقد المنتخب الويلزي جهود ألين الذي لم يتعافَ من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها، في سبتمبر/ أيلول، في مباراة مع سوانزي سيتي.

وقال روب بيدج مدرب ويلز: "قلنا منذ البداية سنمنحه كل الفرص الممكنة ليلعب المباراة الأولى، لكنه لن يكون جاهزًا".

وأوضح: "كان من الممكن أن نتعجل عودته لكنه إذا حدثت انتكاسة فسيغيب قطعًا عن البطولة، والفائدة لا تضاهي نسبة المخاطرة، ولن نتعجل عودته بصورة تجعلنا نخسره".