ماني يصلّي في الملعب قبل مباراة النصر والشباب (فيديو)
مقطع الفيديو يظهر ماني وقد فرغ من أداء الصلاة مع الجماهير.
انتشر مقطع فيديو للمهاجم السنغالي ساديو ماني نجم نادي النصر وهو يصلّي في الملعب قبل مواجهة الشباب في الدوري السعودي.
ويظهر مقطع الفيديو ماني وقد فرغ من أداء الصلاة مع الجماهير قبل أن يتجه لغرف تبديل الملابس.
ويحل النصر ضيفًا على الشباب في قمة مباريات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.
ويملك النصر 49 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني خلف الهلال الذي يملك 56 نقطة من 20 مباراة.
في حين يحتل الشباب المركز الـ11 برصيد 24 نقطة من 20 مباراة.
وانتقل ماني إلى النصر، صيف 2023، من بايرن ميونخ مقابل 30 مليون يورو بعقد حتى 2026.
وبشكل عام لعب ماني للنصر 28 مباراة، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 6.