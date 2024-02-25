ماني يصلّي في الملعب قبل مباراة النصر والشباب (فيديو)

ويملك النصر 49 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني خلف الهلال الذي يملك 56 نقطة من 20 مباراة.

في حين يحتل الشباب المركز الـ11 برصيد 24 نقطة من 20 مباراة.

وانتقل ماني إلى النصر، صيف 2023، من بايرن ميونخ مقابل 30 مليون يورو بعقد حتى 2026.

وبشكل عام لعب ماني للنصر 28 مباراة، سجل فيها 12 هدفًا، وصنع 6.