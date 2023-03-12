حزن وبكاء كاسيميرو بعد طرده أمام ساوثهامبتون (فيديو)
أجهش البرازيلي كاسيميرو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالبكاء؛ بعد طرده أمام ساوثهامبتون خلال مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي الممتاز.
واحتسب أنتوني تايلور حكم المباراة ضربة حرة ضد كاسيميرو وأشهر البطاقة الصفراء بوجه اللاعب البرازيلي، بعد تدخل قوي على كارلوس ألكاراز، لاعب ساوثهامبتون، وبعد العودة إلى تقنية الفار، ألغى تايلور الإنذار، وأشهر له بطاقة حمراء مباشرة.
وبعد طرده أبدى اللاعب حزنًا شديدًا ودخل في نوبة بكاء قبل الخروج من الملعب، وحاول زملاؤه تهدئته.
وتعرض كاسيميرو لطرد فوري ما قد يعرضه للإيقاف 4 مباريات مقبلة، خاصة وأن هذه هي البطاقة الحمراء الثانية له خلال هذا الموسم.
وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على إيقاف اللاعب 4 مباريات إذا حصل على البطاقة الحمراء الثانية في موسم واحد.
وسبق أن تعرض كاسيميرو للطرد هذا الموسم في مباراة كريستال بالاس بعد مشاجرة مع لاعبي المنافس.
ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير وله 21 نقطة فقط.