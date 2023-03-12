حزن وبكاء كاسيميرو بعد طرده أمام ساوثهامبتون (فيديو)

وتعرض كاسيميرو لطرد فوري ما قد يعرضه للإيقاف 4 مباريات مقبلة، خاصة وأن هذه هي البطاقة الحمراء الثانية له خلال هذا الموسم.

وتنص لوائح الدوري الإنجليزي على إيقاف اللاعب 4 مباريات إذا حصل على البطاقة الحمراء الثانية في موسم واحد.

وسبق أن تعرض كاسيميرو للطرد هذا الموسم في مباراة كريستال بالاس بعد مشاجرة مع لاعبي المنافس.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير وله 21 نقطة فقط.