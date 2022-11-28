منتخب غانا يحقق فوزا دراميا على كوريا الجنوبية في كأس العالم (فيديو)

حقق منتخب غانا فوزا دراميا عل منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3/2، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022 في قطر.

وعلى استاد المدينة التعليمية أنهى منتخب غانا الشوط الأول متقدما 2/0، سجلهما محمد ساليسو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ومحمد قدوس في الدقيقة 34 من ضربة رأس.