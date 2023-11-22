كرواتيا تلحق بركب المتأهلين ليورو 2024.. وفرنسا تتعادل أمام اليونان
لحق منتخب كرواتيا بركب المتأهلين إلى نهائيات بطولة يورو 2024 بعد فوزه على أرمينيا بهدف نظيف، على ملعب ماكسيمير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.
وكثفت كرواتيا نشاطها في نصف ملعب أرمينيا دون أن تخلق فرصا واضحة حتى سجل بوديمير هدفا برأسه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.
ولعب بورنا سوزا تمريرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى للمهاجم ليفلت من رقيبه ويهز الشباك.
وقدم لوكا مودريتش عرضا رائعا مع أصحاب الأرض حيث سيطر اللاعب البالغ من العمر 38 عاما على وسط الملعب مما سمح لهم بالهيمنة على الشوط الثاني وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل.
وبهذه النتيجة تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.
وهذا هو التأهل السادس على التوالي لكرواتيا للنهائيات القارية والسابع إجمالا بعد أن احتلت المركزين الثاني والثالث في آخر نسختين لكأس العالم لكنها لم تتجاوز دور الثمانية في بطولة أوروبا.
فرنسا تختتم مشوار التصفيات بالتعادل أمام اليونان
تعادل منتخب فرنسا مع نظيره منتخب اليونان بنتيجة 2-2، في ختام مباراتي "الديوك" التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.
تقدم كولو مواني بالهدف الأول لفرنسا في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الديوك" بهدف نظيف.
ونجح باكاسيتاس في خطف هدف التعادل لليونان في الدقيقة 56، ثم أضاف زميله إيونيديس الهدف الثاني في الدقيقة 61، ولكن تعادل يوسف فوفانا للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 74.
ولم يكن للمباراة أهمية كبرى للفريقين بعد أن حصلت فرنسا، التي أنهت التصفيات بسبعة انتصارات وتعادل واحد، وهولندا على المركزين الأول والثاني ليتأهلا للنهائيات بينما ستخوض اليونان صاحبة المركز الثالث الملحق.