كرواتيا تلحق بركب المتأهلين ليورو 2024.. وفرنسا تتعادل أمام اليونان

وكثفت كرواتيا نشاطها في نصف ملعب أرمينيا دون أن تخلق فرصا واضحة حتى سجل بوديمير هدفا برأسه قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

ولعب بورنا سوزا تمريرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى للمهاجم ليفلت من رقيبه ويهز الشباك.

وقدم لوكا مودريتش عرضا رائعا مع أصحاب الأرض حيث سيطر اللاعب البالغ من العمر 38 عاما على وسط الملعب مما سمح لهم بالهيمنة على الشوط الثاني وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة.

وهذا هو التأهل السادس على التوالي لكرواتيا للنهائيات القارية والسابع إجمالا بعد أن احتلت المركزين الثاني والثالث في آخر نسختين لكأس العالم لكنها لم تتجاوز دور الثمانية في بطولة أوروبا.