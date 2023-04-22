تعرض لإصابة في الرأس.. غضب بيدناريك على الفريق الطبي لساوثهامبتون بعد منع عودته للعب (فيديو)

وكان بيدناريك يريد العودة إلى أرض الملعب، حيث تجادل مع أحد أعضاء الفريق الطبي الذي كان يتبع بروتوكول الارتجاج بشكل واضح ويتخذ قرارًا في مصلحة صحة اللاعب.

وبعد فترة طويلة، اتخذ روبن سيليس مدرب ساوثهامبتون قرارًا باستبدال بيدناريك، والدفع بدويي كاليتا كار مكانه في الدقيقة 42.

وفرض ساوثهامبتون التعادل بنتيجة 3/3 على آرسنال، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، ليفقد الغانرز نقطتين جديدتين في سباق الصدارة مع مانشستر سيتي.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي يواجهه، يوم الأربعاء المقبل.

لكن مانشستر سيتي لعب مباراتين أقل من آرسنال.

في حين رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز العشرين والأخير.