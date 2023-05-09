NBA.. ووكر يصعق وريورز ويمنح ليكرز التقدم 3-1 في الأدوار الإقصائية
أحرز لوني ووكر 15 نقطة كلها في الربع الأخير ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز 104-101 على ضيفه جولدن ستيت وريورز بالأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.
ويتقدم ليكرز 3-1 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في قبل نهائي القسم الغربي.
ويجب على وريورز تحقيق الفوز في المباريات الثلاث المقبلة للحفاظ على آماله في الاحتفاظ باللقب، بينما سيبلغ ليكرز نهائي الغرب لو انتصر في مباراة واحدة أخرى.
ويحتاج وريورز إلى معجزة لمواصلة مشواره ففي 297 مناسبة سابقة تأخر فيها فريق 3-1 كان الفوز من نصيبه في 13 مرة فقط.
وجاء الشوط الأول متكافئا حيث لم يستطع أي فريق التفوق على الآخر بأكثر من خمس نقاط.
ولجأ وريورز إلى نقطة قوة ليكرز في المباريات الماضية وأحرز 32 نقطة من منطقة أسفل السلة مقابل 22 لمضيفه في ظل معاناة ستيفن كري في تسجيل الرميات الثلاثية.
وأحرز كري رمية ثلاثية ثانية له في المباراة ليدرك التعادل 45-45 قبل 90 ثانية من نهاية الشوط الأول.
وأصبح كري بهذه الرمية أول لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى أربعة آلاف رمية ثلاثية منها 610 رميات في الأدوار الإقصائية.
وتألق أنطوني ديفيز وسجل 19 نقطة لليكرز قبل الاستراحة، بينما كانت 17 نقطة من كري كافية ليتقدم وريورز 52-49.
وبعد تقدم وريورز بفارق ثماني نقاط في الربع الثالث انتفض ليكرز ليحرز عشر نقاط متتالية.
ورد وريورز بتسع نقاط لكن ليكرز استعاد توازنه بفضل ليبرون جيمس لينتهي الربع الثالث لصالح الفريق الضيف 84-77.
وفي المعتاد يتولى جيمس أو ديفيز عبء التسجيل في صفوف ليكرز في الربع الأخير لكن الفريق يدين بالفضل للبديل ووكر.
ووضحت تعليمات دارفين هام مدرب ليكرز بالاعتماد على ووكر حيث أحرز 15 من 27 نقطة للفريق في الربع الأخير.
وبدت الأمور تسير في صالح وريورز عندما أحرز كلاي طومسون رمية ثلاثية ليمنحه التقدم 99-96 قبل ثلاث دقائق من النهاية.
لكن ليكرز أحرز ست نقاط متتالية منها أربع رميات حرة من جيمس بالإضافة إلى نقطتين من ووكر.
وقلص كري الفارق إلى نقطة واحدة غير أن ووكر أحرز رميتين حرتين ليتقدم ليكرز 104-101 قبل 15 ثانية من النهاية.
وبدا أن لاعبي وريورز فقدوا تركيزهم على غير العادة حيث أخطأ دريموند جرين في تمرير الكرة لكن أندرو ويجينز أحيا الهجمة مرة أخرى.
وتفوق ويجينز على ديفيز، الذي اكتفى بأربع نقاط في الشوط الثاني، لتصل الكرة إلى كري الذي مررها إلى خارج الملعب وهو يسقط أرضا بدلا من طلب وقت مستقطع قبل 1.7 ثانية من النهاية.
واكتفى ليكرز بإدخال الكرة من الحد الجانبي ليحقق الفوز.
وتصدر جيمس قائمة مسجلي ليكرز برصيد 27 نقطة كما أضاف ديفيز 23 نقطة.
وأنهى كري المباراة بثلاثة أرقام مزدوجة إذ أحرز 31 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.