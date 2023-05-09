NBA.. ووكر يصعق وريورز ويمنح ليكرز التقدم 3-1 في الأدوار الإقصائية

ويحتاج وريورز إلى معجزة لمواصلة مشواره ففي 297 مناسبة سابقة تأخر فيها فريق 3-1 كان الفوز من نصيبه في 13 مرة فقط.

وجاء الشوط الأول متكافئا حيث لم يستطع أي فريق التفوق على الآخر بأكثر من خمس نقاط.

ولجأ وريورز إلى نقطة قوة ليكرز في المباريات الماضية وأحرز 32 نقطة من منطقة أسفل السلة مقابل 22 لمضيفه في ظل معاناة ستيفن كري في تسجيل الرميات الثلاثية.

وأحرز كري رمية ثلاثية ثانية له في المباراة ليدرك التعادل 45-45 قبل 90 ثانية من نهاية الشوط الأول.

وأصبح كري بهذه الرمية أول لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى أربعة آلاف رمية ثلاثية منها 610 رميات في الأدوار الإقصائية.