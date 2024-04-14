مدافع أتلتيكو مدريد على رادار النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يستهدف ضم خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديلًا لإيمريك لابورت، الذي يسعى للرحيل عن صفوف "العالمي".

ووفقًا لما ذكره موقع "todofichajes"، اليوم الأحد، فإن "مستقبل لابورت في النصر السعودي على المحك، مع تزايد احتمالية عودته إلى أتلتيك بلباو الصيف المقبل، لذلك، يتطلع النصر، إلى الدوري الإسباني للبحث عن بديل له".

وأضاف التقرير: "خيار النصر المفضل هو خوسيه ماريا خيمينيز، لاعب أتلتيكو مدريد، الذي مر بموسم صعب مليء بالإصابات، لكنه لا يزال يتمتع بسمعة طيبة على المستوى الدولي".

وأشارت إلى أن اللاعب الدولي الأوروغوياني تبلغ قيمته السوقية الحالية 25 مليون يورو، وينتهي عقده مع ناديه في عام 2028.