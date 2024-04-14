مدافع أتلتيكو مدريد على رادار النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي يستهدف ضم خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون بديلًا لإيمريك لابورت، الذي يسعى للرحيل عن صفوف "العالمي".
ووفقًا لما ذكره موقع "todofichajes"، اليوم الأحد، فإن "مستقبل لابورت في النصر السعودي على المحك، مع تزايد احتمالية عودته إلى أتلتيك بلباو الصيف المقبل، لذلك، يتطلع النصر، إلى الدوري الإسباني للبحث عن بديل له".
وأضاف التقرير: "خيار النصر المفضل هو خوسيه ماريا خيمينيز، لاعب أتلتيكو مدريد، الذي مر بموسم صعب مليء بالإصابات، لكنه لا يزال يتمتع بسمعة طيبة على المستوى الدولي".
وأشارت إلى أن اللاعب الدولي الأوروغوياني تبلغ قيمته السوقية الحالية 25 مليون يورو، وينتهي عقده مع ناديه في عام 2028.
وتابعت الصحيفة: "في سن 29 عامًا، وبعد مسيرة متقلبة مع أتلتيكو مدريد، يفكر المدير الرياضي للنادي، بموافقة من دييغو سيميوني، في بيعه، خاصةً إذا أتاح ذلك الحصول على مبلغ جيد لإعادة استثماره في التعاقدات الجديدة".
وخلال الموسم الحالي، خاض المدافع الدولي 27 مباراة عبر كل المسابقات وقدم تمريرة حاسمة، وتُوج بـ5 ألقاب هي: الدوري الإسباني مرتين، والدوري الأوروبي، والسوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.
وعلى الصعيد الدولي، فقد لعب خيمينيز 83 مباراة في مسيرته مع منتخب أوروغواي، أحرز خلالها 8 أهداف.
ويبتعد النصر بفارق 12 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة، قبل 7 جولات من نهاية مسابقة دوري روشن السعودي.