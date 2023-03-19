شيفيلد يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز مثير على بلاكبيرن (فيديو)

حول شيفيلد يونايتد تأخره مرتين إلى فوز 3-2 على بلاكبيرن روفرز في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفضل هدف متأخر من تومي دويل اليوم الأحد.

وكان التعادل 2-2 يسيطر على المباراة حتى بداية الوقت بدل الضائع، قبل أن يطلق دويل تسديدة هائلة من 25 مترا لتستقر في الزاوية العليا للحارس أينسلي بيرز الذي فشل في إبعادها.