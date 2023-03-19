شيفيلد يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز مثير على بلاكبيرن (فيديو)
حول شيفيلد يونايتد تأخره مرتين إلى فوز 3-2 على بلاكبيرن روفرز في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفضل هدف متأخر من تومي دويل اليوم الأحد.
وكان التعادل 2-2 يسيطر على المباراة حتى بداية الوقت بدل الضائع، قبل أن يطلق دويل تسديدة هائلة من 25 مترا لتستقر في الزاوية العليا للحارس أينسلي بيرز الذي فشل في إبعادها.
وفي مباراة بين فريقين من الدرجة الثانية، تقدم بلاكبيرن بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 21 بسبب لمسة يد من جاك روبنسون، وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد، ونفذ بن بريرتون الركلة بنجاح.
وأحرز سام جالاجر لاعب بلاكبيرن هدفا بطريق الخطأ في مرماه بعد سبع دقائق بعدما اصطدمت تسديدة ماكس لو بركبة المهاجم ودخلت مرماه.
ونجح جالاجر في تعويض الخطأ بعد مرور ساعة من اللعب عندما كسر مصيدة التسلل ومرر إلى سامي شموديكس الذي أعاد التقدم لبلاكبيرن.
وسجل أولي ماكبيرني مهاجم شيفيلد هدفا بشكل رائع ليجعل النتيجة 2-2 في الدقيقة 81 وقبل أن ينجح دويل، المعار من مانشستر سيتي، في تسجيل هدف الانتصار في الوقت القاتل.