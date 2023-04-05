موعد الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023-2024

وقالت الرابطة في حسابها على تويتر إن النسخة المقبلة من منافسات الدوري ستشهد مشاركة 18 فريقا لأول مرة بدلا من 16.

وستنتهي منافسات الموسم الجاري 2022-2023 في 31 مايو/ أيار.

ويتصدر الاتحاد الدوري حاليا برصيد 53 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطة واحدة عن النصر الثاني، بينما تقدم الهلال للمركز الثالث برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.