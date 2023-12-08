إقالة نيكولا يورتشيفيتش من تدريب منتخب لبنان قبل أيام من كأس آسيا
كشفت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة اللبناني فسخ عقد مدرب المنتخب الأول، الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش، مساء اليوم الجمعة بشكل نهائي قبل أيام من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم.
ولم يمكث نيكولا يورتشيفيتش في منصبه طويلا، حيث تعاقد الاتحاد اللبناني لكرة القدم معه بدلا من الصربي ألكسندر إيليتش يوم 2 أكتوبر الماضي.
ونشرت شبكة "بي إن سبورتس" تقريرًا قالت فيه إن اتحاد الكرة اللبناني فسخ عقد يورتشيفيتش بالتراضي.
ولم يتم الإعلان عن بديل حتى الآن للمدرب الذي لم يكمل ثلاثة أشهر في منصبه.
ولعب يورتشيفيتش مباراتين رسميتين مع لبنان تعادل فيهما، الأولى مع فلسطين سلبا، والثانية مع بنغلادش 1 – 1.
كما قاد يورتشيفيتش منتخب لبنان في مباراتين وديتين، وكانتا أمام مونتينيغرو وخسر 2 – 3، والثانية أمام الإمارات وخسر أيضًا 1 – 2.
وتنتظر لبنان جولة مهمة، حيث سيلعب نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل، إذ سيواجه نظيره القطري في المباراة الافتتاحية للبطولة على ملعب لوسيل المونديالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.