إقالة نيكولا يورتشيفيتش من تدريب منتخب لبنان قبل أيام من كأس آسيا

ولم يمكث نيكولا يورتشيفيتش في منصبه طويلا، حيث تعاقد الاتحاد اللبناني لكرة القدم معه بدلا من الصربي ألكسندر إيليتش يوم 2 أكتوبر الماضي.

ونشرت شبكة "بي إن سبورتس" تقريرًا قالت فيه إن اتحاد الكرة اللبناني فسخ عقد يورتشيفيتش بالتراضي.

ولم يتم الإعلان عن بديل حتى الآن للمدرب الذي لم يكمل ثلاثة أشهر في منصبه.