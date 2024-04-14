فالفيردي يرد على تقارير خلافه مع إبراهيم دياز (صورة)

حرص فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، على الرد على التقارير التي تحدثت عن خلاف نشب بينه وبين زميله إبراهيم دياز خلال الفوز على ريال مايوركا (1-0)، مساء السبت، في إطار الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وزعمت صحيفة "ديفنسا سنترال"، أن فالفيردي صب جام غضبه على إبراهيم دياز، بعدما خسر الأخير إحدى الكرات عندما حاول المراوغة، كما أنه لم يعد للخلف من أجل الدفاع واسترجاع الاستحواذ، مشيرة إلى أن اللاعب وبخ النجم المغربي ووجه له بعض الألفاظ المسيئة.

والتقطت عدسات الكاميرات لاعب وسط الميرنغي وهو يصرخ في وجه دياز، حيث قال له"المس الكرة اللعينة، قبل أن ينظر إلى الأرض.

وأشار الموقع إلى أن اللاعبين تحدثا معا عقب المباراة، بعدما انتشرت الواقعة بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.